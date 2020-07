Santander eleito o melhor banco em Portugal em 2020

O Santander recebeu o prémio de “Melhor Banco em Portugal 2020” e de “Melhor Banco de Investimento”, atribuído pela revista Euromoney.

Não é a primeira vez que o Santander Totta recebeu o prémio de melhor banco, mas este ano, o Santander também ganhou o galardão de “Melhor Banco de Investimento em Portugal 2020”. A revista refere que “o negócio de consultoria empresarial e de mercado de capitais” permitiu que, apesar da concorrência de outros bancos internacionais, “o melhor banco de investimento do país viesse para a ribalta”.

A revista, que comemora este ano o seu 51º aniversário, realçou que “o Santander Portugal aumentou o volume de empréstimos às empresas e fez progressos na captação de clientes”. Adianta, ainda, que “a aposta nos canais digitais e novos métodos de trabalho permitiram reduzir drasticamente o tempo necessário até à formalização de um crédito à habitação. Tal agilidade foi especialmente importante num momento de pandemia provocada pelo Covid-19”.

A revista justifica o prémio com a subida de 5,5% do resultado líquido de 2019 para 527 milhões de euros, o melhor resultado de sempre, acrescentando, ainda, que a rendibilidade do capital próprio subiu para 12,7%, enquanto o rácio de eficiência caiu para 45%. Por outro lado, o rácio de NPE caiu para 3,3% e o rácio de capital CET1 subiu para 15,2%.

Os ‘awards’ distinguem as instituições que apresentam os melhores serviços junto dos seus clientes demonstrando liderança, inovação e dinamismo nos mercados onde operam.

O Santander já foi distinguido 18 vezes com o prémio “Melhor Banco em Portugal”.

Na mesma ocasião, “ficou a conhecer-se que, a nível regional, o Santander obteve as distinções de Melhor Banco da Europa Ocidental para as Pequenas e Médias Empresas e o Melhor Banco na América Latina para as Pequenas e Médias Empresas”, diz o banco em comunicado Em termos de países, para além de Portugal, o galardão foi para o Santander Espanha (Melhor Banco em Espanha).