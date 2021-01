Santander eleito pela OnStrategy como a marca de banca de maior relevância em Portugal

A agência alerta no entanto que uma “deterioração adicional e mais acentuada das condições económicas e operacionais do que atualmente prevemos para Portugal (que representa cerca de 68% da carteira de crédito do BCP); uma deterioração significativa da qualidade do crédito do BCP; ou riscos de litígio piores do que o previsto na Polónia” podem levá-la a baixar o ‘rating’ do BCP.