Santander entre as 25 melhores empresas para trabalhar no mundo

O banco Santander foi esta quarta-feira eleito uma das melhores empresas para trabalhar a nível mundial. Em comunicado enviado às redações, o Santander “integra pela primeira vez a lista mundial das 25 empresas consideradas “Great Place to Work“. O prémio foi atribuído pelo “World’s Best Workplaces 2019”.

O Santander, liderado por Ana Botín, já tinha sido incluído nas listas nacionais com as melhores empresas para trabalhar de Portugal, Argentina, Brasil, Chile, Dinamarca, Irlanda, México e Uruguai.

“Este ano, o Banco Santander foi considerado o Melhor Banco para Trabalhar em Portugal pela terceira vez consecutiva e, simultaneamente, a segunda Melhor Empresa de grande dimensão (mais de mil colaboradores) para trabalhar no país, pelo Great Place to Work Institute”, revela o banco em comunicado.

O “World’s Best Workplaces” é um estudo mundial que mede a qualidade ambiente de trabalho das organizações e é realizado em mais de 60 países e abrange empresas que operam em diferentes setores de atividade como a banca e seguros, comércio e distribuição, tecnologias de informação, farmacêutico e saúde.

O ranking é efetuado com base nas respostas dos colaboradores das próprias empresas e a análise do Instituto às políticas e práticas das empresas, em comparação com as outras participantes

Existem critérios para que uma empresa conste da lista mundial “Great Place to Work”. Terá de estar presente pelo menos cinco listas nacionais e ter pelo menos cinco mil colaboradores no mundo, com 70% da força de trabalho fora do país de origem da companhia.