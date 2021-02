Santander lança serviço de transferências internacionais gratuitas em dólares

O Santander lançou um serviço de transferências internacionais gratuitas em dólares.

O serviço, que já estava disponível para transferências em libras para Bancos no Reino Unido, passa a incluir também transferências em dólares para qualquer banco nos Estados Unidos. Neste caso, o Santander estabeleceu um protocolo com o Bank of America que, por sua vez, garante a entrega em qualquer banco dos Estados Unidos.

As transferências são feitas através da app One Pay FX, que foi desenvolvida em tecnologia blockchain.

“Os clientes do Santander em Portugal já podem efetuar transferências internacionais em dólares de uma forma simples, rápida e sem comissões através da app One Pay FX”, anuncia o banco em comunicado.

O One Pay utiliza o xCurrent (tecnologia baseada em blockchain), desenvolvido pela norte-americana Ripple, na qual o fundo de capital de risco Santander Innoventures investiu em 2015.

“O One Pay insere-se na estratégia de inovação do Grupo na área de Pagamentos. Com este tipo de funcionalidades, o Santander pretende tornar-se na melhor plataforma de serviços financeiros do mundo, criando soluções que simplifiquem a vida financeira dos clientes”, anuncia a instituição.