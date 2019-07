Santander Totta com os melhores ratings da banca em Portugal

O Santander em Portugal detém os melhores ratings do setor. As atuais notações de rating da dívida de longo prazo do Banco, em comparação com os níveis da República Portuguesa são as seguintes: Fitch – BBB+ (Portugal – BBB); Moody’s – Baa3 (Portugal – Baa3); S&P – BBB (Portugal – BBB); e DBRS – A (Portugal – BBB).

Isto depois de hoje a agência Moody’s ter subido o rating dos Depósitos de longo prazo do Santander Totta, de Baa2 para Baa1, e reafirmado os ratings da Dívida Sénior de longo prazo em Baa3.

A melhoria dos ratings do Santander Totta ocorre depois da alteração do perfil macro de Portugal de “moderado” para “moderado+”, refere o banco liderado por Pedro Castro e Almeida.

A Moody’s decidiu hoje também pela melhoria do Baseline Credit Assessment (BCA) do Banco, de ba2 para baa3, e do BCA ajustado, de baa3 para baa2. Sobre a melhoria do BCA, a Moody’s explica que “reflete a melhoria do perfil macro, em combinação com o Banco ter conseguido fortalecer o perfil de crédito após ter concluído com sucesso a integração do Banco Popular Portugal”.

O outlook relativo aos ratings dos Depósitos mantém-se estável e o e da Dívida Sénior foi alterado de negativo para estável, baseando-se a Moody’s na expetativa de que “o perfil de crédito do Banco não se altere nos próximos 12 a 18 meses”.

A Moody’s anunciou esta quarta-feira que subiu o rating de depósitos da Caixa Geral de Depósitos e do BCP e de depósitos de longo prazo do Novo Banco e do Santander.

A agência de rating reafirmou também as notações de rating atribuídas ao Banco BPI, nomeadamente o rating Baa1 dos depósitos de longo prazo do Banco, com perspetiva de evolução (Outlook) Estável.

Hoje também a agência de rating Moody’s reviu em alta a avaliação individual da solidez financeira (“Baseline Credit Assessment-BCA”) do BPI em um nível, de ba1 para baa3, alcançando assim o banco detido pelo CaixaBank a classificação de grau de investimento (“investment grade”).

“Depois desta revisão em alta, o BPI continua a ter a melhor avaliação individual BCA do sistema financeiro em Portugal, agora com classificação de grau de investimento”, refere o banco liderado por Pablo Forero.