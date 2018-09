Santos e Vale abre nova plataforma na Marinha Grande

Ler mais

A abertura da nova plataforma “está inserida na estratégia de crescimento da empresa e vem reforçar a capacidade de recolha, tratamento e entrega dos envios dos clientes da região centro de Portugal”, refere a Santos e Vale.

“Com esta plataforma conseguimos potenciar e aproximar ainda mais os nossos clientes à rede da Santos e Vale e desta forma prestar um melhor serviço, mais rápido e mais próximo. O centro do país é uma região com um extenso tecido empresarial, a qual, necessitava desta infraestrutura por parte da Santos e Vale.”, disse Joaquim Vale, administrador da Santos e Vale, citado em comunicado.

“Esta nova plataforma, irá contar com os mais recentes equipamentos logísticos, de transporte e segurança para que as mercadorias dos clientes sejam tratadas rapidamente e em total segurança”.

Para além desta nova plataforma, a Santos e Vale conta com uma rede de mais 15 plataformas distribuídas pelo território nacional, as quais, garantem uma cobertura completa de todo o território ibérico, assegurando assim, a realização de serviços rápidos e fiáveis com preços competitivos e a máxima segurança.

A Santos e Vale é uma das empresas líderes do sector de logística e transporte e “posiciona-se no mercado como uma empresa sólida, inovadora, tecnologicamente avançada e especialista no transporte, logística e distribuição de produtos dos sectores da indústria agroalimentar, eletrónica, de higiene e química”.

Fundada há mais de 35 anos, a empresa faturou 26 milhões de euros em 2017, tem cerca de 500 colaboradores e uma frota de 359 viaturas.