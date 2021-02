Sapec Portugal compra 57% da ALGAPlus

A Sapec Portugal tornou-se no maior acionista da ALGAPlus, adquirindo 57% do capital desta empresa fundada em 2011 por biólogos portugueses e especializada no cultivo biológico de algas marinhas em sistemas de aquacultura.

Com este investimento, que se segue à aquisição de uma participação na Algaia, em 2019, a Sapec Portugal reforça a aposta em atividades relacionadas com o meio-ambiente e a sustentabilidade, depois de ter vendido o negócio de agro-business, em 2016.

A ALGAPlus cultiva anualmente cerca de 40 toneladas de algas frescas na Ria de Aveiro que são utilizadas essencialmente nas indústrias alimentar e de cosmética, exportando 75% da sua produção para 20 países.

Em comunicado conjunto, a Sapec Portugal e ALGAPlus frisaram que “as algas marinhas são um recurso marinho versátil, usado em quase todos os setores económicos, contudo são também a base de um ecossistema marinho saudável, pelo que a colheita de biomassa selvagem é limitada em disponibilidade, escala e sustentabilidade ambiental”.

A Sapec Portugal salientou ainda que a ALGAPlus “está agora preparada para acelerar o crescimento e promover sucessos de longo prazo, alavancando sinergias com outras empresas do portfólio da Sapec, nomeadamente a Algaia”.

Já Helena Abreu, fundadora e gerente da ALGAPlus, referiu que a entrada da Sapec Portugal na estrutura acionista da empresa vai permitir alcançar o “objetivo de acelerar o crescimento do nosso negócio, consolidando a dimensão e a qualidade da nossa produção, criando oportunidades em novos mercados e lançando novos desenvolvimentos”.