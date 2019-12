Saudi Aramco levanta 25,6 mil milhões de dólares em OPV histórica

A Aramco, petrolífera estatal da Arábia Saudia, levantou 25,6 mil milhões de dólares (cerca de 23 mil milhões de euros) na operação pública de venda (OPV) ao colocar as ações nos 8,53 dólares, no segmento mais alto do intervalo de preço previsto para esta operação, noticia o “Financial Times”, que cita duas fontes próximas ao processo.

A este preço por ação, a Saudi Aramco, que colocou em bolsa 1,5% do capital na Tadawul, a bolsa de Riyadh, teve uma avaliação de 1,7 biliões de dólares (cerca de 1,53 biliões de euros).

A confirmar-se, é a maior OPV da história, ultrapassando os 25 mil milhões de dólares que a chinesa Alibaba levantou quando se estreou na bolsa de Nova Iorque.

Apesar do montante ‘histórico’ da OPV, tratou-se de uma dispersão de capital local, uma vez que a Aramco decidiu no fim de novembro visar principalmente investidores do Golfo Pérsico, tornando a operação numa versão menos global (e menos avultada) que os planos iniciais do reino saudita.

A operação, de que se fala há cerca de quatro anos, estava inicialmente pensada para dispersar 5% do capital da petrolífera com uma avaliação de 2 biliões de dólares, com o reino saudita a pretender levantar 100 mil milhões de dólares.