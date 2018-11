IPO da Science4You arranca esta quarta-feira, com ações a 2,45 euros

A Science4You, empresa portuguesa dedicada ao desenvolvimento, produção e comercialização de brinquedos, anunciou esta terça-feira que vai lançar uma Oferta Pública de Distribuição para dispersar até 15% do seu capital para negociação no sistema multilateral Euronext Growth entre quarta-feira 28 de novembro de 2018 até ao próximo dia 14 de dezembro.

“As ações que integram a oferta, incluindo as novas ações, poderão ser objeto de ordens de subscrição/compra durante o período que decorrerá entre as 8h30 do dia 28 de novembro de 2018 e as 15 horas do dia 14 de dezembro de 2018, inclusive”,” explicou a empresa, no prospecto que foi aprovado pela CMVM e publicado no site do regulador.

“As ações serão oferecidas ao preço de 2,45 por ação”, explicou, adiantando que a estreia em bolsa deverá decorrer a 21 de dezembro.

A Oferta Pública de Distribuição é composta por duas componentes: uma oferta pública de subscrição de acões da , a emitir pela Science4you no âmbito de um aumento de capital, a qual terá por objeto um número máximo de 3.367.346 novas ações, e uma oferta pública de venda de ações da emitente, já emitidas, na qual serão alienadas pelos oferentes um número máximo de 2.755.102 ações emitidas.

A operação visa dispersar junto de investidores um número máximo de 6.122.448 ações ordinárias, nominativas e escriturais, sem valor nominal, representativas de 44,11% do capital social da Science4you, após o aumento de capital, pressupondo a integral subscrição.

Modelo internacional e de e-commerce

“Estamos confiantes que esta operação terá uma recetividade muito positiva junto dos investidores, e contribuirá para a continuação do percurso de sucesso que tem sido trilhado ao longo dos últimos dez anos”, sublinhou Miguel Pina Martins, em comunicado.

A empresa adiantou que o aumento de capital visa a obtenção de fundos para financiamento da estratégia de negócio, através do reforço do seu capital social, do financiamento da sua atividade geral e da realização de

investimentos futuros, nomeadamente tendo em vista a prossecução do processo de internacionalização e

um modelo de negócio prioritariamente focado no mercado internacional e no e-commerce.

Em entrevista ao programa Decisores do Jornal Económico na semana passada, Miguel Pina Martins sublinhou que a Science4you quer que as vendas online representem até 40% do total nos próximos cinco a dez anos.

Com escritórios em Lisboa e no Porto, a Science4You tem filiais em Madrid e Londres e exporta regularmente para mais de 60 países e conta com uma linha de mais de 500 brinquedos científicos e educativos.

Entre os principais investidores da Science4You estão o Millennium Fundo de Capitalização, a Portugal Ventures e o Banco Europeu de Investimento. Pina Martins revelou, a 8 de novembro, quando a empresa anunciou o plano de lançar um IPO, que nenhum dos atuais investidores irá sair do capital da empresa (ou vender mais de 50% da posição atual), mas explicou que todos irão vender uma parcela das participações.

Condições e calendário da oferta

O montante bruto estimado de receita oferta corresponderá a um montante de aproximadamente até 6,75 milhões e o montante bruto estimado de receita no aumento de capital corresponderá a um montante de aproximadamente até 8,25 milhões de euros, assumindo a subscrição completa da oferta, adiantou a Science4you. O capital social da empresa irá aumentar, dessa foram 517.296,18 euros para até 8,77 milhões de euros.

No caso de a procura não atingir o número de ações disponíveis, a oferta ficará limitada ao número global das ações visadas pelas ordens recolhidas e devidamente validadas, sendo a mesma eficaz relativamente ao número total de ações objeto dessas ordens, desde que tenham sido recebidas e validadas ordens tendo como objeto, pelo menos, 2.040.817 ações (ações essas reservadas à componente de oferta de venda). “Se esta condição não se verificar, a Oferta não será eficaz e a liquidação da oferta não terá lugar”, refere o prospeto.

Caso as ordens excedam o número de ações objeto da oferta, as ações serão objeto de rateio pelos investidores que manifestaram a intenção de subscrever ações conforme descrito no prospeto da Oferta, e que pode ser consultado na Internet em www.science4you.pt e www.cmvm.pt.

Não existe montante mínimo para a subscrição/compra por investidor. Cada ordem de subscrição/compra está limitada a um número máximo de 816.326 ações, correspondente a um investimento de €1.999.998,70, devendo as ordens ser expressas em unidades de ações, lê-se no documento aprovado pela CMVM.

As ordens de subscrição/compra da Oferta deverão ser transmitidas junto de qualquer intermediário financeiro legalmente habilitado a prestar o serviço de registo e depósito de valores mobiliários escriturais. Os intermediários financeiros poderão fazer recair sobre os investidores comissões e outros encargos e, nesse sentido, os investidores deverão informar-se junto dos mesmos sobre os custos aplicáveis.

As ordens podem ser revogadas até às 15h00 do dia 10 de dezembro de 2018, inclusive, por comunicação ao intermediário financeiro que as recebeu. Durante o período de irrevogabilidade das ordens, estas só poderão ser alteradas para aumentar a quantidade de ações pretendida.

Calendário previsto da oferta:

28 de novembro de 2018 às 8h30: Data de início do período da Oferta

10 de dezembro de 2018 às 15h00: Data limite para revogação das ordens de subscrição/compra

14 de dezembro de 2018 às 15h00: Fim do período da Oferta

14 de dezembro de 2018 às 16h30: Fim do período de transmissão de ordens à Euronext por parte dos intermediários financeiros

17 de dezembro de 2018: Registo definitivo da conversão das Ações em Ações ordinárias

17 de dezembro de 2018: Apuramento dos resultados pela Euronext em sessão especial e divulgação dos

resultados da Oferta

19 de dezembro de 2018: Liquidação física e financeira da Oferta

20 de dezembro de 2018: Data prevista para o registo comercial do Aumento de Capital

21 de dezembro de 2018: Admissão à negociação das Ações no Euronext Growth

[Atualizada às 18h59]