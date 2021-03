O Presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Sebastião Gaspar Martins, em entrevista exclusiva ao Jornal Económico – respondendo em Luanda às perguntas efetuadas pelo JE em Lisboa –, explica que os problemas relacionados com a parceria que a Sonangol estabeleceu com a sociedade holandesa Exem Energy, no âmbito da holding Esperaza, “então constituída pela Sonangol”, e frequentemente conotada com o universo empresarial de Isabel dos Santos, filha do anterior Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, estarão esclarecidos perante a Justiça “ainda em 2021”.

O Presidente da Sonangol sublinha que o financiamento concedido à Exem Energy “venceu, efetivamente, em 2017, nos termos do contrato incumprido”. Sebastião Gaspar Martins reafirma a parceria da Sonangol com a Amorim Energia, que considera “benéfica para ambas as partes”.

