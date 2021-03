Piper Sandler diz que este é o momento certo para a Apple entrar no mercado automóvel

Segundo Harsh Kumar, principal analista do banco de investimentos Piper Sandler, afirma que o lançamento do automóvel produzido pela Apple gerar 50 mil milhões de dólares (40,9 mil milhões de euros) em receitas, segundo o portal “Appleinsider”.

Numa nota enviada aos investidores consultada pelo “AppleInsider”, o analista principal do Piper Sandler, Harsh Kumar expôs a estrutura para um possível lançamento do carro da Apple onde afirma que “no geral, achamos que a entrada da Apple no mercado automóvel faz todo o sentido. Semelhante às suas outras ofertas de hardware, a empresa pode entrar no mercado num momento de pico de rutura tecnológica, evitando o risco de ter de formar mercado”.

Citando relatórios recentes, Kumar aponta que a Apple estará a pensar em produzir 100 mil veículos em 2024. Com base nisso, Kumar afirma que a Apple poderia gerar cerca de 5 mil milhões de dólares (4,1 mil milhões de euros) em receita com pouco menos de 0,1% do mercado. Caso atinja 1% do mercado até 2030, a receita poderá crescer até aos 50 mil milhões de dólares (40,9 mil milhões de euros).

O analista acredita que agora é o momento certo para a Apple entrar no mercado automóvel. Kumar considera que a isso se deve, em grande parte, o facto da gigante norte-americana estar “preparada para a inovação tecnológica” e ao facto de a Apple poder usar a receita adicional para impulsionar o crescimento à medida que produtos como o iPhone e o Mac Book atingem a maturidade.

Antecipa-se que a Apple opte por fazer a sua estreia no sector automóvel em menor escala com um sistema CarPlay (sistema inteligente integrado em automóveis de outras fabricantes). No entanto, Kumar diz estar à espera que a Apple funcione com um “veículo elétrico completo da marca Apple”, sobretudo porque desta forma a gigante tecnológica pode controlar todos os aspetos do design, incluindo o hardware do veículo elétrico e a plataforma de software embutida.

BMW o “parceiro ideal” dizem analistas

Alguns analistas dizem que a fabricante alemã BMW seria uma combinação perfeita para a ambição automotiva da Apple. Segundo a “Bloomberg”, os analistas da Sanford C. Bernstein Arndt Ellinghorst e Toni Sacconaghi afirmaram esta semana que “a BMW seria o parceiro ideal para a Apple. Ambas as empresas têm uma reivindicação de inovação líder, valor de marca superior e design e são excelentes a nível global no que diz respeito à produção e na gestão da cadeia de valor”.

Depois das empresas sul-coreanas terem confirmado que não estão atualmente envolvidas com a Apple, os analistas dizem que a BMW seria o “parceiro ideal” para o desenvolvimento de carros da Apple, conhecido internamente como ‘Projeto Titan’.

Embora as duas empresas nunca tenham falado sobre tal parceria, o chefe da Apple, Tim Cook, terá visitado as instalações de produção da BMW em Leipzig em 2014 e revelado interesse no carro elétrico i3 da empresa.

Cook foi supostamente acompanhado por executivos seniores da Apple para ver como o i3, que é um pequeno veículo elétrico com componentes exclusivos de plástico reforçado com carbono, foi feito. A BMW reconheceu que se encontrou com empresas de tecnologia, incluindo a Apple, mas disse que as reuniões eram sobre conectividade de carros.

Desde então, a BMW tem-se mostrado um aliado confiável da Apple, especialmente quando se trata de adotar as novas tecnologias automóveis da fabricante dos iPhones. A BMW foi a primeira fabricante a integrar o sistema CarPlay sem fios da Apple nos seus veículos, e também foi a primeira a anunciar a compatibilidade com o novo recurso da Apple, onde um iPhone pode ser utilizado ao invés de uma chave.

Ainda assim, há quem duvide que uma fabricante com o tamanho e a reputação da BMW construísse um carro para a Apple e concedesse à empresa californiana o uso exclusivo do seu emblema. Da mesma forma, a Apple não menciona a contribuição da Foxconn ao comercializar o iPhone ou qualquer um dos seus outros produtos, portanto, um ‘Apple Car by BMW’ seria uma atitude sem precedentes.