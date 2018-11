Seis dicas para ser mais produtivo no trabalho

Planeie o dia de trabalho

Trabalhar sem ter nada planeado torna-se, na realidade, contraproducente. É essencial que se mantenha organizado e, no início de cada semana ou dia, defina os objetivos e tarefas a cumprir, de acordo com a sua ordem de importância. No entanto, lembre-se que esta planificação deve ser revista e adaptada sempre que necessário.

Estabeleça uma rotina diária

Criar uma rotina para todas as tarefas correntes permite-lhe poupar tempo e aumentar a eficiência no dia-a-dia. Uma boa estratégia poderá ser começar sempre por despachar imediatamente o que pode ser feito de forma mais rápida, deixando o resto do tempo para o que realmente exige estruturação e reflexão.

Controle o tempo

Assegure-se, antes de tudo, que impõe prazos para cada um dos projetos que irá desenvolver. Contudo, também é importante que atribua um limite de tempo para cada uma das tarefas, pois isto pode poupar-lhe bastante tempo. Não se trata de um controlo ao segundo, mas sim de planeamento puro.

Desligue-se das distrações

Ter o telemóvel por perto é, para muitos, um desafio à produtividade. Se pertence ao grupo de pessoas que se distrai com as notificações das redes sociais, o melhor é desativá-las no seu smartphone, evitando interrupções constantes e inúteis. Contudo, o seu telemóvel também pode ser o seu melhor amigo se tirar partido dele, avisando-o de lembretes e agendamentos.

Não faça multitasking

O tempo em que o multitasking era sinónimo de eficiência acabou. Atualmente, está comprovado que realizar várias tarefas ao mesmo tempo pode diminuir a produtividade e a qualidade da execução de cada uma, resultando em perdas maiores de tempo. É preferível que se foque numa tarefa de cada vez, mas que esta fique bem feita.

Mantenha o seu espaço de trabalho organizado

É importante que mantenha a sua secretária limpa e organizada, de forma a não perder tempo a procurar o que precisa nem a distrair-se. Contudo, a organização não passa só pelo espaço físico, mas também pelo seu computador. Mantenha a sua caixa de correio limpa, o ambiente de trabalho organizado e os ficheiros gravados no local correto.