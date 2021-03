Seleção Nacional: Fernando Santos chama João Palhinha e Nuno Mendes

As estreias de João Palhinha e Nuno Mendes foram as principais novidades na convocatória de Fernando Santos para a seleção nacional divulgada esta terça-feira, 16 de março.

O selecionador nacional convocou 24 jogadores para os jogos contra o Azerbaijão, a Sérvia e o Luxemburgo a contar para a qualificação do campeonato do mundo de 2022. Os jogadores do Sporting CP juntam-se a um grupo que conta também com os regressos do lateral Cédric Soares do Arsenal e dos avançados André Silva do Eintracht Frankfurt e de Rafa do SL Benfica.

Em sentido inverso, destaque para as ausências de William Carvalho, Nélson Semedo, Rúben Semedo, André Gomes e João Mário.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Rui Patrício (Wolverhampton Wanderers FC) e Rui Silva (Granada CF)

Defesas: João Cancelo (Manchester City), Cédric Soares (Arsenal FC), Domingos Duarte (Granada CF), Pepe (FC Porto), José Fonte (LOSC Lille), Rúben Dias (Manchester City), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Nuno Mendes (Sporting CP)

Médios: Danilo Pereira (PSG), João Palhinha (Sporting CP), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), João Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC), Bruno Fernandes (Manchester United FC), Renato Sanches (LOSC Lille) e Sérgio Oliveira (FC Porto)

Avançados: Bernardo Silva (Manchester City FC), Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers FC), Diogo Jota (Liverpool FC), Cristiano Ronaldo (Juventus FC), Rafa Silva (SL Benfica), João Félix (Atlético Madrid) e André Silva (Eintracht Frankfurt)