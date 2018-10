Semana crucial para o Brexit já começou mal

Os próximos três dias serão de grande tensão entre os negociadores do Brexit, dado que é praticamente a última oportunidade para as duas partes se entenderem – antes do happening constituído pela cimeira extraordinária de chefes de Estado – mas as coisas já começaram a correr mal.

O programa previsto estava afinado ao milímetro: esta segunda-feira seria ocasião para a finar o lado técnico do acordo, na terça-feira os ministros dos Negócios Estrangeiros da União reuniriam, na próxima quarta-feira os chefes de governo tomariam parte num jantar em Bruxelas e finalmente a 18 de outubro, os termos do Brexit seriam oficializados numa cimeira europeia em que a primeira-ministra britânica participaria.

Mas todo este simpático e ambicioso calendário está já colocado em causa. Os preparativos técnicos para suavizar o acordo político com vista à cimeira europeia desta semana não avançaram e mantém abertos todos os cenários, incluindo o da rutura.

Os dois lados, liderados por Michael Barnier, por Bruxelas, e por Dominic Raab, pelo lado de Londres, reuniram-se este domingo para removerem os últimos obstáculos ao acordo, mas, segundo a imprensa, nada avançou: as diferenças que separam as duas capitais em relação às linhas vermelhas da União (salvaguarda da Irlanda) e do Reino Unido (compromisso sobre o futuro relacionamento) mantêm-se.

“Apesar dos enormes esforços, alguns pontos permanecem em aberto, incluindo salvaguardas para evitar uma fronteira física entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte” , lamentou Barnier num tweet após a reunião com Raab.

Fontes de Bruxelas citadas por vários jornais dizem que não haverá mais negociações técnicas e que, por isso, tudo estará em aberto no jantar dos 27 líderes, que exigiram avanços significativos em outubro, como condição para a convocação de uma cimeira extraordinária em novembro que colocaria um fim ao conflito.

Os 27 países da União foram convocados urgentemente para serem informados sobre o resultado do encontro deste domingo que, longe de abrir o caminho, gerou ainda mais incerteza sobre uma semana que é anunciada como crucial. Se a negociação não for desbloqueada nos próximos dias, a cimeira de novembro poderá tornar-se uma reunião de emergência para preparar a saída do Reino Unido sem acordo, algo que todos querem evitar.

“Com vários pontos importantes ainda a ser resolvidos, incluindo a proteção da Irlanda do Norte, foi decidido conjuntamente um encontro antes do Conselho Europeu desta semana [18 e 19 de Outubro]”, disse um porta-voz do governo britânico.

A União Europeia já está pronta para fechar o pacto de saída, com mais de 85% do texto do futuro tratado resolvido. As últimas armadilhas técnicas, relativas à proteção de certas denominações de origem, não parecem intransponíveis. Mas o conflito político sobre a Irlanda e a divisão dentro do governo britânico mantêm a questão sobre o resultado final.