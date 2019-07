Semapa com lucros a subirem 24% para 73,5 milhões no semestre

O resultado líquido atribuível a acionistas da Semapa atingiu os 73,5 milhões de euros, crescendo 24,3% face a igual período do ano anterior. O resultado antes de impostos cresceu 2,9% para 128,0 milhões.

A melhoria do resultado líquido foi explicado pelo efeito combinado de diversos factores, incluindo a redução do EBITDA em cerca de 4,8 milhões de euros.

Excluindo os impactos positivos de 13,0 milhões de euros da venda do negócio de pellets pela Navigator ocorrido no primeiro semestre de 2018 e 7,5 milhões de euros da aplicação da IFRS 16 em 2019, o EBITDA teria aumentado 0,7 milhões de euros.

Também explicam os resultados o aumento de depreciações, amortizações, perdas por imparidade e provisões no valor de 10,4 milhões de euros, principalmente devido ao impacto da IFRS 16 e ao início da depreciação dos investimentos recentes da Navigator e a melhoria dos resultados financeiros líquidos em cerca de 18,8 milhões de euros; e a redução dos impostos sobre o rendimento em cerca de 0,7 milhões de euros.

No primeiro semestre de 2019 o volume de negócios consolidado do Grupo Semapa foi de 1.119,2 milhões de euros, resultando num crescimento de 4,7% face ao período homólogo. As exportações e vendas no exterior ascenderam a 823,4 milhões de euros, o que representa 73,6% do volume de negócios.

A dívida líquida remunerada totalizou 1.568,1 milhões, tendo subido 1,1%. O que representou um aumento de 83,7 milhões de euros face ao valor apurado no final do exercício de 2018.

Excluindo o efeito da IFRS 16, a dívida líquida seria de 1.568,1 milhões de euros, valor superior em 16,5 milhões de euros ao apresentado no final de 2018.