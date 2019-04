Semapa deverá ratificar presidente sucessor de Pedro Queiroz Pereira

A Semapa vai votar hoje, dia 16 de abril, a partir das 10h30m, em assembleia geral, a ratificação do novo presidente da ‘holding’, havendo uma única proposta em cima da mesa, a de Heinz-Peter Elstrodt.

O cargo vagou com o falecimento, em agosto passado, de Pedro Queiroz Pereira, o fundador do grupo, que inclui no seu perímetro empresas como a The Navigator Company, Secil ou ETSA.

A 31 de outubro, o conselho de administração da Semapa já havia deliberado nomear Heinz-Peter Elstrodt para este cargo, devendo proceder-se à respetiva confirmação em assembleia geral.

A proposta de ratificação do nome de Elstrodt para líder máxmo da Semapa foi apresentada por Filipa Queiroz Pereira, administradora da Sodim e uma das três filhas herdeiras do império empresarial de Pedro Queiroz Pereira

Heinz-Peter Elstrodt, alemão, nascido em 1956, “exerce funções como administrador em várias empresas e de docência na London Business School, enquanto ‘executive fellow’, e no âmbito da gestão de empresas familiares”, de acordo com as informações prestadas prestadas pela Semapa no ‘site’ oficial da CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

“Trabalhou desde 1983 até 2015 na consultora McKinsey & Co., tendo exercido funções como presidente da mesma, para a América Latina, desde 2004”, adianta o mesmo documento, acrescentando que “Hez-Peter Elstrodt tem apoiado várias empresas familiares em processos de transição geracional da gestão, tendo reconhecida experiência e conhecimentos nas áreas de governo societário, planeamento financeiro e estratégia e desenvolvimento de empresas familiares”.

Elstrodt foi um dos gestores profissionais escolhidos por Pedro Queiroz Pereira para liderar o processo de sucessão empresarial do grupo industrial que construiu a partir do 25 de abril de 1974, sendo já o presidente do conselho de administração das empresas familiares Sodim e Cimigest.

A assembleia geral da Semapa marcada para hoje irá também votar a proposta de distribuir 41,267 milhões de euros em dividendos, sendo 87,286 milhões de euros do total de 132,554 milhões de lucros obtidos pela Semapa no exercício de 2018 incorporados nas reservas livres da ‘holding’. Até quatro milhões de euros poderão ser distribuídos pelos colaboradores e administradores.