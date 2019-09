Será o Famalicão o Leicester português? Apostadores confiam numa ‘surpresa’

O FC Famalicão, que está de regresso à Liga NOS esta época e já lidera a classificação, já começa a ser apelidado de Leicester português e surge como uma séria possibilidade na luta pelo título.

De acordo com informação veiculada pela plataforma de apostas Betclic, o FC Famalicão “não para de trepar a classificação dos favoritos à conquista da competição”, de tal forma que neste momento, e de acordo com a mesma fonte, quatro em cada 10 apostas no vencedor da competição” são feitas neste emblema.

“Ainda as equipas se encontravam no túnel para iniciar a época e, segundo dados da Betclic, o Famalicão era o 16º favorito à conquista da competição, com uma odd de 750 (ou seja, por cada euro investido, o retorno seria de 750 euros). Agora o Famalicão é mais favorito, com uma odd de 35, mas as apostas nos nortenhos para levantar o troféu em maio não param de aumentar”, esclarece a plataforma.

Armas para lutar pelo título

Para tentar ajudar a concretizar o sonho, o Famalicão reforçou-se, e bem, no mercado de verão, tendo contratado 11 novos jogadores, e garantindo o empréstimo de mais 10. Entre eles um craque que esta semana foi anunciado como um dos candidatos ao prémio Golden Boy: Nehuén Pérez. Embora esteja no clube por empréstimo do Atlético de Madrid, nunca um jogador ao serviço do Famalicão esteve debaixo de tantos holofotes, nem nunca o clube teve mais nomeados para o Golden Boy do que o PSG ou a histórica academia do Ajax.

A 28 jornadas do fim do campeonato já 157 crentes fizeram as suas apostas na Betclic na esperança de se tornarem nos próximos milionários com uma história de sonho no futebol mundial, tal como 23 apostadores ficaram ricos há três anos quando o Leicester foi campeão.