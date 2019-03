Sérgio Conceição renova com o FC Porto até 2021

Sérgio Conceição renovou o seu contrato com o Futebol Clube do Porto até junho de 2021. A decisão foi anunciada esta sexta-feira, pelo presidente dos azuis e brancos, Pinto da Costa.

Um anúncio que surge em vésperas do clássico para o campeonato nacional diante do Sport Lisboa e Benfica. O técnico contratado ao Nantes em junho de 2017 e vinculou-se por duas temporadas. Esta é a segunda renovação do treinador com o FC Porto, depois de em maio de 2018, já como campeão nacional, ter adicionado mais um ano ao primeiro acordo entre as duas partes.

Nessa altura, e após a conquista do título nacional, Sérgio Conceição renovou até 2020 e agora, volta a rubricar um novo vínculo.

Como treinador, Sérgio Conceição soma 93 jogos como treinador do FC Porto, com 70 vitórias , 14 empates e nove derrotas.