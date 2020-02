Servdebt Group vence Índice de Excelência 2019 nas grandes empresas

SERVDEBT GROUP, na categoria das grandes empresas, EDGE, na empresas de média dimensão, e Azevedo Brandão e Associados, na categoria das pequenas unidades são os vencedores do estudo “Índice da Excelência 2019”, realizado pela Neves de Almeida HR Consulting, em parceria com o ISCTE Executive Education.

Na categoria de grandes empresas, os lugares seguintes foram ocupados, por esta ordem, pela LeasePlan, Agap2 – HIQ Consulting SA, BOLD by Devoteam, KCS IT, OCP Portugal, Moneris, INTERPREV – Segurança e Saúde do Trabalho, Grupo Casais e AdRA – Águas da Região de Aveiro.

Edge foi a empresa classificada em segundo lugar na categoria de médias empresas, aquelas que empregam entre 51 e 250 colaboradores. Seguiram-se as empresas: BOOST IT, Bresimar Automação, Samsys – Consultoria e Soluções Informáticas, CA Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, Savills, Doutor Finanças Unipessoal, Montepio Crédito, Grenke Renting e Quilaban.

Na terceira categoria, a das pequenas empresas (entre 11 e 50 colaboradores), destaque para a Azevedo Brandão e Associados – Sociedade de Advogados, em segundo lugar, Hexis Technology Hub, terceiro, seguindo-se, por esta ordem Lopes Barata & Associados, Soc de Advogados, Maxfinance, Estoril Sol Digital, Online Gaming Products and Services, Smart Vision, Zona Verde, Stellaxius, InovaPrime e Altronix – Sistemas Electrónicos.

O Índice de Ezxcelência é um estudo de clima organizacional e de desenvolvimento do Capital Humano elaborado com base na resposta de milhares de colaboradores de centenas de empresas.

“O objetivo a que nos propusemos quando lançámos o estudo Índice da Excelência mantém-se: conseguir disponibilizar uma avaliação da dimensão complexa do capital humano em contexto organizacional e compreender a sua relevância para uma estratégia global”, explica Gonçalo de Salis Amaral, partner da Neves de Almeida HR Consulting.