Sexo e drogas. Relatório polémico descreve ambiente de trabalho dos revisores de conteúdo do Facebook

Os revisores de conteúdo do Facebook sediados nos EUA recorreram a medidas extremas para lidar com o stress de ver repetidamente conteúdos ofensivo, de acordo com um novo relatório conduzido pelo ”The Verge”.

Numa ampla exploração das condições de trabalho nas instalações de moderação de conteúdo do Facebook no Arizona, operada por um fornecedor chamado Cognizant, o site noticioso estudou o escritório e os funcionários que lidam com o stress intenso usando drogas e recorrendo a práticas sexuais no trabalho. Um funcionário chegou a admitir ao ”The Verge” que já tinha trazido uma arma para o trabalho porque temia a retaliação de ex-funcionários.

Segundo relatos, os moderadores auferem 15 dólares por hora para analisar uma quantidade extensa de conteúdos que pode variar desde piadas ofensivas a vídeos que descrevam assassinatos e até suicídios.

Os revisores contratados têm dois intervalos de 15 minutos, um almoço de 30 minutos e nove minutos de “bem-estar” por dia, relatou o ”The Verge”, mas muito desse tempo é gasto em filas para a casa de banho, onde apenas existem apenas três cabines por WC para centenas de pessoas de empregados. Alguns usam essas instalações como locais para recorrer a práticas sexuais no trabalho de forma a lidar com o stress, relata o ”The Verge”, enquanto outros recorreram às salas de amamentação.

Alguns funcionários usam drogas no trabalho para atenuar a dor, de acordo com o relatório. Os trabalhadores descreveram ao site noticioso que fumam marijuana regularmente no trabalho e até brincaram entre si que ”bebiam para esquecer” os traumas. Muitos trabalhadores revelaram terem sido diagnosticados com stress pós-traumático e ansiedade severa.

Num comunicado, um porta-voz do Facebook explicou que ”valorizamos o trabalho duro dos revisores de conteúdo e temos certos padrões relativamente ao seu bem-estar e apoio. Trabalhamos com parceiros globais altamente confiáveis ​​que têm padrões para a força de trabalho e reforçamos esses padrões. Padrões com pontos de contacto regulares para garantir que o ambiente de trabalho é seguro e que os recursos mais apropriados estão disponíveis. ”

Posteriormente, a empresa fez uma publicação mais longa sobre o seu trabalho com os seus parceiros, como o Cognizant, e as etapas que estão a ser tomadas para garantir um ambiente de trabalho mais saudável para os revisores de conteúdo.

De acordo com um comunicado enviado pelo Facebook, um porta-voz da Cognizant explicou que a empresa investigou as questões levantadas pelo ”The Verge” e “já tomou as medidas necessárias” e que tem formas ”para continuar a tratar dessas preocupações e de quaisquer outras levantadas pelos nossos funcionários. Para oferecer um programa de bem-estar mais abrangente na Cognizant, incluindo uma cultura de trabalho segura e de apoio, apoio telefónico 24×7 e apoio aos funcionários. A Cognizant fez uma parceria com consultores de RH e de bem-estar para desenvolver a próxima geração de práticas de bem-estar. “