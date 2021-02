Shimano aumentou lucros em 22,5% durante a pandemia

A Shimano, fabricante de bicicletas e produtos derivados, obteve receitas de três mil milhões de euros em 2020, justificadas pela popularidade das bicicletas como meio preferencial para escapar ao confinamento. Para 2021, a empresa japonesa quer aumentar os seus negócios em 20,5% aliada à popularidade, em crescimento, do ciclismo, segundo o portal “Palco 23”.

Relativamente às vendas, os componentes para bicicletas correspondem a 81,2% do total, enquanto o restante foi derivado de materiais de pesca e outros ramos do negócio. O resultado líquido no ano da Covid-19 foi de 501,4 milhões de euros, 22,5% a mais que no ano anterior.

A Shimano aproveitou o “boom” do ciclismo, encerrando 2020 com uma faturação de 2,9 milhões de euros, o que representa 4,1% a mais que em 2019. Da mesma forma, teve uma receita operacional de 652,8 milhões de euros, 21,6% a mais que no ano anterior.

Para 2021, a empresa prevê receitas de 3,5 milhões de euros, 20,5% a mais que em 2020. Por sua vez, para o lucro operacional, a previsão é que se situe nos 828,8 milhões de euros, o que representará um aumento de 27%.

A empresa japonesa explicou que, na Europa “a confiança do consumidor permaneceu fraca devido às preocupações com as perspetivas económicas” devido à pandemia e destacou que “as bicicletas e a pesca, que podem evitar um ambiente fechado, lotado e de contato reduzido impulsionaram a procura para o ano fiscal de 2020”.

“A procura por bicicletas diminuiu drasticamente no início da primavera devido à disseminação da Covid-19, mas depois o ciclismo chamou a atenção, com uma procura enorme à escala global”, acrescenta. O que motivou a falta de stock de distribuidores e retalhistas. Além disso, a empresa tem visto um crescimento substancial na procura por bicicletas elétricas.

Olhando para o futuro, Shimano lembrou que “a incerteza sobre a recuperação económica persiste” e que “espera-se que o interesse por atividades de lazer ao ar livre continue”. Na Europa, a empresa espera que “a turbulência económica causada pelo Brexit seja evitada através de um acordo comercial”. Nos Estados Unidos, sob a administração do presidente Joe Biden, “esperamos que o governo nos apoie”.