Já não é preciso cartão bancário para utilizar o Multibanco

A nova funcionalidade do MB Way chegou esta quarta-feira ao mercado. Através da opção “Utilizar Multibanco”, a SIBS, dona da rede Multibanco em Portugal, permite aos utilizadores acederem a qualquer caixa automática apenas com o telemóvel e sem a necessidade de inserir um cartão bancário na máquina. A empresa já tinha anunciado, no final do ano passado, que iria disponibilizar este mecanismo, de forma a dizer ‘adeus’ de vez às carteiras.

O lançamento desta atualização da app aplicação faz com que os portugueses possam realizar a maioria das operações nas caixas automáticos, tais como “Pagamento de Serviços”, “Pagamentos ao Estado”, “Carregamentos de Títulos de Transporte” e/ou “Carregamentos de Telemóveis” sem que tenham de tirar o cartão da mala ou da carteira. Até ao final de março, todos os 12 mil ‘multibancos’ terão este serviço. No entanto, para acederem ao mesmo, os utilizadores terão de atualizar a sua aplicação MB Way nas lojas associadas aos sistemas iOS e Android [Play Store e Apple Store].

Assim, da próxima vez que se esquecer da carteira e precisar de utilizar o Multibanco, bastará carregar na tecla verde de um ATM e escolher a opção “Utilizar Multibanco”. Depois, terá de abrir a app MB Way (para fazer a leitura do código QR apresentado no ecrã). A seguir, terá de validar a sua autenticação na app – através de um pin, touchID, impressão digital ou faceID. Após a validação, o Multibanco será desbloqueado e poderá aceder ao menu e à maioria das operações.

“Numa sociedade cada vez mais digital e cashless, é essencial que o acesso ao Multibanco possa ser feito sem a obrigatoriedade de um cartão físico, que tantas vezes fica esquecido, num bolso ou em casa. Para responder a esta evolução, o MB Way lançou uma funcionalidade revolucionária que permite que os seus utilizadores acedam às operações do Multibanco. E por isso que a carteira pode mesmo ficar em casa”, frisou Maria Antónia Saldanha, diretora de marca e comunicação da SIBS, em comunicado.

Para o ‘pontapé de saída’ desta nova funcionalidade, a SIBS redigiu uma carta, onde se faz passar por uma carteira, que parece estar a sentir “ciumeira” do dinheiro digital. Além disso, entregou alguns pacotes de lenços, porque “há choradeira” associada. “Durante anos, usaram-nos, gabaram-nos a utilidade e a arrumação, agora, dão-nos uma facada no coração. Este MB Way está a querer acabar connosco. Diz que o dinheiro já não faz falta e que os cartões até podem ficar em casa”, lamenta “a carteira” nessa mesma missiva.