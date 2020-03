SIC adapta programas de entretenimento ao período de prevenção

A SIC “decidiu nos seus programas de entretenimento atuar de forma preventiva e responsável na salvaguarda da saúde, segurança e estabilidade dos seus profissionais, criando condições para que o isolamento profilático aconselhado pelas autoridades nacionais de saúde seja tido em conta pelo maior número de pessoas possível”, refere a estação televisiva em comunicado. Neste quadro, a SIC decidiu “suspender as produções de ficção em curso nas produtoras SP Televisão e Coral Europa durante o período mínimo de uma semana”. Esta situação não afetará a emissão de ‘Terra Brava’ e ‘Nazaré’, que continuarão a ser transmitidas diariamente na SIC.

Os programas de direto também serão afetados uma vez que a SIC decidiu “suspender as transmissões em direto de ‘O Programa da Cristina’, do programa ‘Júlia’ e do programa ‘Olhó Baião’, durante o período mínimo de uma semana e criar as devidas adaptações aos formatos que permitam continuar a servir o melhor possível os telespectadores”.

Já o programa ‘Isto é Gozar Com Quem Trabalha, da autoria da equipa de Ricardo Araújo Pereira, passará a ser gravado sem audiência – como aliás está a ser feito um pouco por toda a Europa.

A SIC decidiu ainda “adaptar o programa ‘Alô Portugal’ ao momento de incerteza que vivemos, tornando-o uma plataforma ao serviço dos cidadãos, que terão via aberta para participação telefónica e esclarecimento de dúvidas”.

A estação televisiva para também “suspender por tempo indeterminado a gravação do programa ‘Árvore dos Desejos’, mantendo em exibição o conjunto de programas já gravados da segunda temporada” e também ‘Curto Circuito’, da SIC Radical (por um período mínimo de uma semana).

Como não poderia deixar de ser, a SIC vai “restringir de forma temporária a presença de profissionais ao mínimo essencial para o normal funcionamento dos programas”.