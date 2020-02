“Sim, vou candidatar-me”. Iker Casillas oficializa corrida à presidência da federação espanhola de futebol

Iker Casillas oficializou esta segunda-feira, 17 de fevereiro a candidatura à presidência da federação espanhola de futebol. O anuncio foi feito através de uma mensagem na sua conta da rede social Twitter. “Sim, vou candidatar-me à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol quando se convocar em eleições. Juntos vamos por a nossa federação à altura do melhor futebol do Mundo: o de Espanha”, lê-se na publicação.

O guarda-redes dos ‘dragões’ adiantou também que já falou com o FC Porto sobre a sua decisão. “Informei o presidente do meu clube, FC Porto, sobre esta decisão, a quem só posso expressar o meu mais profundo agradecimento. Estamos a trabalhar com o máximo respeito na nossa candidatura. Mais de 23 mil eleitores esperam-nos numas eleições justas e transparentes. Obrigado a todos e todas pelo carinho. O vosso apoio e força animam-me”.

Sí, me presentaré a la Presidencia de la @RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España. #IkerCasillas2020 pic.twitter.com/kHkBChqh4m — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 17, 2020

Com esta decisão o guarda-redes pode também ter anunciado um ponto final na sua carreira. Recorde-se que a 1 de maio de 2019, Iker Casillas foi internado de urgência após sofrer um enfarte do miocárdio. O guardião espanhol sentiu-se mal durante o treino dos portistas, que na altura informaram que Casillas “foi sujeito a um cateterismo num hospital do Porto e encontra-se estável”.

Em julho, Casillas acabou por ser integrado no staff azul e branco, enquanto recuperava do problema de saúde. “Vou fazer algo diferente do que habitualmente fazia, que era estar no terreno de jogo. Vou tentar fazer a ligação entre a equipa e o clube. O mister falou comigo na época passada quando aconteceu a minha situação e disse-me que queria que ficasse com eles, perto dos jogadores, perto dos jogadores mais novos, porque iriam existir várias mudanças. Vou tentar fazer o possível para ajudar os meus companheiros”, afirmou na altura em declarações ao “Porto Canal”.