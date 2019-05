Sindicato da PSP faz queixa-crime contra Mamadou Ba

O sindicato apresentou uma queixa-crime contra Mamadou Ba, devido a uma publicação feita no Facebook, onde se referiu à polícia como “bosta da bófia”. As declarações de Mamadou surgiram depois dos incidentes ocorridos no bairro da Jamaica (Seixal), em janeiro deste ano, entre a PSP e os moradores.

Sobre a violência policial, que um gajo tenha que aguentar a bosta da bófia e da facho esfera é uma coisa natural, agora levar com sermões idiotas de pseudo radicais iluminados é já um tanto cansativo, carago!,

escreveu Mamadou nas redes sociais dias depois de ter sido publicado um vídeo nas redes sociais, que mostrava um morador a ser agredido por agentes da polícia.

A queixa-crime foi apresentada no passado 25 de abril, e o sindicato pede que o deputado do BE seja condenado a pagar uma quantia que reverta para uma instituição de solidariedade social.

De acordo com o jornal i, o sindicato afirma, na denúncia, que as declarações são “claramente difamatórias da imagem da Polícia de Segurança Pública e de todos os profissionais que pertencem àquela força policial”.

O Sindicato da PSP afirma que quando Mamadou Ba se referiu aos agentes como “bosta da bófia”, estava consciente da sua “projeção social e tez de pele”, sabendo que ia instigar a discórdia, a revolta, a violência e o ódio racial.

Os desacatos no bairro da Jamaica e as palavras do bloquista originaram atos de vandalismo “por cidadãos de raça negróide”, nomeadamente fogo posto em automóveis, em caixotes do lixo e arremesso de objetos a esquadras da PSP.