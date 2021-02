Sindicato do Pessoal de Voo confirma “acordo de emergência” na TAP salvaguardando “o maior número de postos de trabalho”

Já passava das 3h00 da madrugada de domingo, 7 de fevereiro, quando o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) confirmou ao Jornal Económico (JE) que concluiu o “acordo de emergência” com a administração da TAP, ao fim da sétima reunião de negociações, que, segundo o sindicato, permitiu salvaguardar “o maior número de postos de trabalho” entre os 750 tripulantes que a TAP pretendia despedir, num consenso negocial “exigente”, mas que alerta para “a gravidade do momento que atravessamos”.

“Terminou há pouco a 7ª reunião relativa à negociação entre a TAP e o Sindicato sobre o “Acordo de Emergência TAP/SNPVAC”, referiu o SNPVAC, considerando que “o mesmo espelha o esforço e o empenho deste sindicato na salvaguarda do maior número de postos de trabalho, tal como sempre defendemos desde o primeiro dia em que tivemos conhecimento da eventualidade de ver a empresa concretizar o despedimento de 750 tripulantes ao abrigo do seu Plano de Reestruturação”, referiu o sindicato.

“O consenso negocial é exigente, mas visa a manutenção do maior número de tripulantes de cabine, tal como a salvaguarda possível, do maior número de direitos adquiridos pelos associados ao longo de todos estes anos”, adianta o SNPVAC.

O sindicato presidido por Henrique Louro Martins adiantou ao JE que “o documento final será divulgado aos associados com vista à sua análise e posterior aprovação”, considerando que “é fundamental que todos os tripulantes de cabine tenham conhecimento do teor do ‘Acordo de Emergência’, bem como da gravidade do momento que atravessamos!”

Num comunicado enviado aos associados, anunciou que “serão divulgadas as datas e horas para os webinar explicativos sobre o ‘Acordo de Emergência TAP/SNPVAC'”..