Sindicato dos Motoristas apresentou contraproposta: Salário de 700 euros mensais mais subsídio diário

A ANTRAM e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) reuniram-se ao final do dia de ontem (7 de maio), no Ministério das Infraestruturas e Habitação para mais uma ronda negocial.

Após a rejeição expressa pela ANTRAM da proposta apresentada pelo SNMMP na primeira reunião, e que consistia num salário base de 1.200 euros e na consagração da categoria profissional especifica para motoristas de mercadorias perigosas, aquele sindicato, “numa clara mudança de postura, a que não foram alheios os argumentos da ANTRAM apresentados ao longo dos últimos contactos, apresentou uma nova contraproposta negocial”, adianta em comunicado a ANTRAM

Esta nova contraproposta assenta agora “num salário base de 700 euros com efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2020, mantendo-se, em termos gerais, os termos do atual CCTV, ainda que reforçando, em sede de seguros, exames de saúde e subsídio diário adicional a criar, a proteção dos trabalhadores afetos ao transporte de mercadorias perigosas em cisterna”.

Ficou acordado, refere ainda o comunicado, que a ANTRAM irá agora apresentar a proposta negocial aos seus associados para colher contributos, proceder à sua análise e assim estar em condições de dar uma resposta ao sindicato até ao final do mês de maio.

Recorde-se que a ANTRAM já tinha manifestado que, qualquer negociação a ocorrer, “terá sempre por base o atual contrato coletivo de trabalho”.

O sindicato, por seu turno, também se comprometeu a levar as novas diretivas negociais ao conhecimento dos seus associados.