“Situação é grave”. Universidade Católica anuncia aulas do segundo semestre em modelo remoto

A Universidade Católica irá iniciar as aulas referentes ao segundo semestre, que se inicia a 1 de fevereiro, em modelo remoto e até ao final do período de confinamento, anunciou esta quarta-feira, através da rede social Twitter, a reitora da Universidade Católica Portuguesa, Isabel Capeloa Gil. Neste momento, a Universidade Católica encontra-se em período de avaliações.

“A situação do país é grave e temos de ajudar a limitar o potencial de transmissão”, justificou a reitora que foi investida a 23 de outubro do ano passado para um segundo mandato de quatro anos como reitora da Universidade Católica Portuguesa.

A situação do país é grave e temos de ajudar a limitar o potencial de transmissão. A Universidade Católica iniciará as aulas do 2 semestre em modelo remoto e até ao final do período de confinamento.

— Isabel Capeloa Gil (@CapeloaGil) January 20, 2021