SL Benfica quer árbitros estrangeiros para todos os jogos até ao final desta época

O SL Benfica apelou para que a Liga Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol nomeiem árbitros estrangeiros internacionais para todos os jogos dos ‘encarnados’ e ‘dragões’ até a final desta temporada, de acordo com comunicado publicado este domingo no site do SL Benfica.

No comunicado, as ‘águias’ recordam um “histórico das constantes insinuações, ameaças, coações, pressões e suspeitas sobre as equipas de arbitragem, como pudemos constatar ainda esta semana, por parte de diversos responsáveis do FCP e em nome da preservação da verdade desportiva”.

Desta forma, o SL Benfica pede às instituições que regem o futebol em Portugal para que “tomem as medidas adequadas e diligenciem no sentido de nomearem árbitros estrangeiros internacionais para todos os jogos do SLB e FCP até ao final desta época”.

O FC Porto venceu o Benfica por 3-2 no Estádio do Dragão nesta noite de sábado e reduziu a vantagem dos encarnados para quatro pontos, relançando a luta pelo título na Liga NOS quando ainda falta disputar 14 jornadas.