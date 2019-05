Só a Corticeira Amorim escapa a ‘maré vermelha’ que arrasta PSI20 e a Europa

O principal índice bolsista português, PSI 20, encerrou a sessão desta quinta-feira a desvalorizar 1,78%, para 5.107,86 pontos, seguindo a tendência vermelha europeia.

Em Portugal, só a Corticeira Amorim conseguiu fugir a uma onda negativa que assolou as principais cotadas portuguesas, crescendo 0,97%, para 10,40 euros, após a empresa ter divulgado resultados superiores ao esperado. As receitas subiram 9% relativamente ao mesmo período do ano passado, com a divisão das rolhas a registar um crescimento anual de 11% e a unidade de ver revestimentos a continuar a apresentar uma ‘underperformance’.

A ‘afundar’ o PSI 20 estiveram os CTT, com 3,57%, para 2,32 euros, o BCP, que caiu 3,30%, para 0,24 euros, sendo que após o fecho irá apresentar os seus resultados trimestrais. Já a Semapa, desvalorizou 2,77%, para 13,36 euros e a NOS, tombou 2,48%, para 5,71 euros.

Já os mercados europeus encerraram com perdas acentuadas, motivados pela incerteza que paira sobre as negociações entre a China e os Estados Unidos, depois das declarações inflamadas do presidente Donald Trump que convenceram muitos investidores a diminuírem a sua exposição aos mercados acionistas.

O presidente norte-americano acusou a China de ter quebrado “o acordo” e que terá que “pagar por isso”. Donald Trump acrescentou que “os Estados Unidos não irão ceder enquanto a China não deixar de enganar os trabalhadores americanos e roubar os seus empregos”. As negociações entre as delegações dos dois países iniciam-se hoje.

Todas as cotadas encerraram a sessão de quinta-feira no ‘vermelho’. Na Alemanha, o DAX desceu 1,65%, no Reino Unido, o FTSE 100 caiu 0,92%, o francês CAC 40 desvalorizou 1,93%, o holandês AEX depreciou 1,67%. Em Espanha, o IBEX35 desceu 1,43% e o italiano FTSE MIB caiu 1,76%.

A cotação do barril de Brent caiu 0,64%, para 69,92 dólares, enquanto a cotação do crude WTI desceu 1,13%, para 61,42 dólares por barril.

No mercado cambial o euro valorizou 0,35%, para 1,12 dólares.