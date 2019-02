Só Lisboa e Porto têm mais de 3.000 parcómetros

Em conjunto, as maiores metrópoles nacionais somam mais de 3.000 parcómetros, de acordo com os números divulgados na edição desta quinta-feira, 28 de fevereiro, pelo “Jornal de Notícias” (JN).

Na capital portuguesa existem 2.663 parcómetros e 76.237 lugares de estacionamento (com a primeira hora a custar cerca entre 80 cêntimos e 1,60 euros), enquanto na cidade Invicta há 436 máquinas de pagamento para 8.335 lugares de estacionamento (com a primeira hora a custar cerca entre 40 cêntimos e 1,20 euros).

Segundo o JN, o município do Porto arrecadou cerca de 4,13 milhões de euros com a concessão dos parcómetros e avenças dos residentes no ano passado, sendo que o valor conquistado pela EMEL em Lisboa deverá ter sido de 22,2 milhões de euros (sem os dados estarem fechados e sem contar com a app ePark).