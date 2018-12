Só Navigator escapa a maré vermelha na bolsa de Lisboa

O principal índice bolsista português, PSI 20, cai 0,97% para 4.629,43 pontos, esta sexta-feira, em linha com as principais praças europeias. Em Lisboa, só a Navigator escapa a uma corrente vermelha do mercado. A papeleira sobe 0,87%, para 3,48 euros.

A maioria das empresas cotadas na bolsa portuguesa seguem no ‘vermelho’, com destaque para: Corticeira Amorim (-2,59%), Sonae Capital (-2,28%) e Mota-Engil (-2,20%), EDP (-1,00%). As desvalorizações na bolsa de Lisboa vão ao encontro do pessimismo das praças principais praças europeias e asiáticas.

“Os principais índices de ações europeus negoceiam em baixa, condicionados pelo comportamento negativo dos últimos dias em Wall Street. À comunicação da Fed na quarta-feira, de que vai continuar a reduzir os ativos em balanço e projeta duas subidas de juros em 2019, que gerou uma reação negativa dos investidores, juntam-se as difíceis negociações para os EUA tentarem evitar um shutdown. Neste momento existe o risco de alguns serviços norte-americanos poderem encerrar a partir da meia-noite de hoje caso o plano de financiamento do Governo seja rejeitado”, explica o Millenium investment banking numa nota de mercado publicada esta sexta-feira.

As principais praças europeias seguem deste modo todas no ‘vermelho’: na Alemanha, o DAX desce 0,21%, no Reino Unido, o FTSE 100 cai 0,03%, o francês CAC 40 desvaloriza 0,29%, o holandês AEX deprecia 0,81%. Em Espanha, o IBEX35 baixa 0,77% e o italiano FTSE MIB cai 1,05%.

A cotação do barril de Brent decresce 2,63%, para 52,92 dólares, enquanto a cotação do crude WTI cai 1,42%, para 45,23 dólares por barril.

No mercado cambial o euro desce 0,30%, para 1,14 dólares.bolsa

Dados atualizados às 13:12