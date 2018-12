Só o Dow Jones fechou em alta. Petróleo disparou

Na penúltima sessão da bolsa de Nova Iorque, apenas o índice industrial Dow Jones teve um desempenho positivo, ao valorizar 0,29% para 24.597,38 pontos, ainda que tenha perdido a maior parte dos seus ganhos à medida que o otimismo dos investidores em relação às negociações comerciais entre os EUA e a China foi diminuindo. O tecnológico Nasdaq perdeu 0,39% para 7.070,336 pontos pontos e o S&P500 registou uma ligeira quebra de 0,02%, para 2.650,54 pontos.

O ânimo dos investidores perdeu fulgor mesmo que a China tenha anunciado que receberia uma delegação norte-americana de bom grado, numa altura em que o governo chinês anunciou que quer abrir o mercado interno a empresas estrangeiras.

No âmbito da guerra comercial, a China parece estar emprenhada em implementar o acordo comercial com os EUA, ao importar até 2 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos, destacou o analista do BCP, Ramiro Loureiro.

A Procter & Gambler (+2,61%), a Caterpillar (+1,09%), a McDonald’s (1,55%) e Exxon (1,24%) contribuíram para o suporte do Dow Jones em terreno positivo. Já a Nike perdeu quase 2%.

O índice Russell de empresas de pequena capitalização caiu 1,55% .

Nas matérias-primas, o preço do petróleo disparou. O Brent subiu 2,56% para 61,69 dólares e o West Texas Intermediate ganhou 3,32% para 52,85 dólares. No fecho da sessão, os investidores reagiram à diminuição das reservas do “ouro negro” nos EUA. Segundo a Administração de Informação de Energia norte-americana, as reservas de petróleo caíram 1,2 milhões de barris na semana que acabou em 7 de dezembro.