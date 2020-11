Socialista Marcos Perestrello eleito “vice” de comissão na Assembleia Parlamentar da NATO

Os zillennials (jovens nascidos entre 1996 e 2016) são a geração que terá o maior crescimento de receita, de acordo com o Bank of America. Atualmente, geram receitas de 7 mil milhões de dólares (5,8 mil milhões de euros) em todo o mundo. Em 2025, o número aumentará para 17 mil milhões de dólares (14,3 mil milhões de euros), à medida que progridem nas suas carreiras. Em 2030, as receitas geradas ultrapassarão os 27 mil milhões de dólares (27,8 mil milhões de euros), o que representará 27% da receita global.