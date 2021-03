Sociedade Ponto Verde e Beta-i procuram startups para inovar a reciclagem de resíduos em Portugal

A recolha seletiva de embalagens em 2020, em Portugal, aumentou 13%, face a 2019, comprovando que os comportamentos de reciclagem fazem parte do dia-a-dia dos portugueses.

Segundo um estudo desenvolvido pela Sociedade Ponto Verde (SPV), no final do ano, nove em cada 10 portugueses afirmam reciclar embalagens, sendo a forte consciência ambiental, o civismo e o reaproveitamento dos resíduos em novos produtos, os três principais drivers que justificam esta prática. Aliás, a reciclagem de resíduos é considerada por 2/3 dos portugueses como o maior contributo para um ambiente melhor.

No entanto, mais pode ser feito. A Sociedade Ponto Verde (SPV) e a consultora de inovação Beta-i juntaram-se para a a criação do projeto Re-Source, uma iniciativa que desafia startups a criar projetos-piloto que visem aumentar as taxas de reciclagem junto dos consumidores e dar origem a novas soluções para categorias específicas de resíduos, procurando ampliar o conhecimento existente sobre o setor e tornar a prática de reciclagem ainda mais eficaz.

O objetivo deste programa de inovação, explica a nota, é encontrar novas soluções relacionadas com a manipulação e a necessidade de separação dos diversos tipos de embalagens encontradas no uso doméstico, bem como com o complexo processo de tratamento desta heterogeneidade e os seus resíduos.

As startups que se candidatem devem ter em conta soluções já testadas noutros mercados geográficos, ou em diferentes setores, com foco em duas vertentes: sensibilização do consumidor, de forma a assegurar uma maior taxa de separação de resíduos de embalagens, quer no canal doméstico, quer no canal Horeca, e soluções de retoma específicas, que venham aumentar a circularidade de embalagens de vidro, alumínio e as diversas tipologias de plásticos.

“Ainda há um caminho a percorrer”

“Os dados da recolha seletiva de embalagens mostram-nos que tem existido uma evolução considerável nesta prática, mas temos noção que ainda há um caminho a percorrer e espaço para inovar”, diz Pedro Rocha Vieira, CEO e Co-Founder da Beta-i

Já Ana Trigo Morais, CEO da Sociedade Ponto Verde, considera que “através desta parceria com a Beta-i pretendemos reforçar este investimento na inovação do setor, encontrando soluções inovadoras e disruptivas que atendam aos desafios que encontramos no processo de separação de resíduos e de reciclagem”.

Após o processo de análise da maturidade e impacto potencial das soluções propostas, as melhores candidaturas selecionadas participarão num Collaboration Design Sprint, facilitado pela Beta-i, com a Sociedade Ponto Verde e parceiros envolvidos na cadeia de valor do sector da reciclagem, desde retalhistas, produtores de sacos do lixo, designers ambientais, municípios com grupos de com foco na gestão de resíduos, entre outros.

Durante quatro meses, startups e parceiros irão trabalhar em conjunto no desenvolvimento de projetos-piloto adaptados a diferentes oportunidades e desafios previamente estabelecidos: a alteração e simplificação da forma como é declarada e contabilizada a produção de embalagens/ faturação, que não sofre alterações há 25 anos; a simplificação do processo de separação, através da digitalização, de gamificação ou do reforço da confiança e conhecimento dos consumidores; a deposição dos resíduos de embalagens separados nos ecopontos, através de gamificação ou diminuição das distâncias até aos locais de reciclagem; a rastreabilidade das garrafas de vidro, fazendo com que não se partam ou criando pontos de contabilização de produção / venda de embalagens de vidro; e, por fim, o desenvolvimento de novos produtos com valor de mercado feitos com os plásticos.