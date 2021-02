Software para ensinar programação UBBU recebe mais de um milhão de euros

O Portugal Inovação Social (um programa do Estado Português que tem o apoio da União Europeia) atribuiu aquele que será o «maior Título de Impacto Social de sempre» ao projeto de ensino UBBU.

Com o valor de um milhão e cinquenta mil euros, este apoio será usado para «aumentar o nível de literacia digital dos alunos do 1.º e 2.º ciclo do ensino básico nos próximos três anos», ao dar «acesso gratuito a aulas de programação» nas escolas que integram o projeto.

O UBBU é um software que pode ser pedido de forma gratuita pelas escolas, mas que tem um custo para os pais que o queiram disponibilizar aos filhos: seis dólares por mês (cerca de 4,95 euros).

Segundo os responsáveis pelo projeto, os conteúdos de ensino de programação do UBBO «estimulam a capacidade lógica, algorítmica e de resolução de problemas das crianças» e podem fazer com que as crianças tenham uma «melhoria de 17%» nas notas de Matemática.