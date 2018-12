Solskjaer, de velha glória do Manchester United a “emprestado” para substituir Mourinho

O antigo avançado do Manchester United Ole Gunnar Solskjaer, de 45 anos, é o novo treinador do clube inglês. O norueguês assumiu na quarta-feira, 19 de dezembro, o cargo de treinador da equipa principal de Old Trafford, de forma interina, até ao final da época 2018/2019, na sequência do despedimento do português José Mourinho.

We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as caretaker manager until the end of the 2018/19 season.

He will be joined by Mike Phelan as first-team coach, together with Michael Carrick and Kieran McKenna. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) 19 de dezembro de 2018