Sonae Arauco investe 42,4 milhões em Mangualde

A Sonae Arauco, resultado de uma parceria estratégica entre a portuguesa Sonae Indústria e a chilena Arauco, recebeu esta sexta-feira a visita de António Costa nas suas instalações de Mangualde, para a assinatura de um contrato de investimento, no âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva.

Este investimento visa a implementação de uma nova linha de produção de painéis de MDF de baixa espessura, com elevada flexibilidade, eficiência, capacidade produtiva e elevadas características de sustentabilidade ambiental e ainda com capacidade para promover o alargamento da gama de produtos da Sonae Arauco, nomeadamente no que toca aos painéis de MDF de espessura reduzida. Neste sentido, a empresa pretende investir mais de 42 milhões de euros, prevendo-se a criação de uma dezena de postos de trabalho, bem como a realização de investimentos para reforço da sustentabilidade ambiental do processo produtivo da unidade.

Atualmente, a unidade de Mangualde conta com mais de 200 trabalhadores, tem uma capacidade de produção de 360 mil m3 e a sua faturação ascende a cerca de 80 milhões de euros por ano.

O CEO da Sonae Arauco, Rui Correia, salienta que este apoio do Governo “potenciará a concentração em Portugal do fornecimento de MDF fino para o mercado nacional e para mercados de exportação, por via da produção destes produtos em Mangualde, substituindo assim, atuais importações.” A Sonae Arauco tenciona assim dar continuidade a outros investimentos realizados em Portugal, sendo a disponibilidade de matéria prima o principal desafio que identifica para o futuro, estando em curso o planeamento e a implementação de ações que visam abordar e mitigar este risco.

Recorde-se que a Sonae Arauco tem presença industrial em 4 países, onde emprega cerca de três mil pessoas (800 das quais em Portugal), levando os seus produtos a mais de 75 países.