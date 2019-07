Sonae Capital com resultados negativos de 2,9 milhões no 1º semestre

O resultado líquido consolidado da Sonae Capital registou uma melhoria de 8,6 milhões no primeiro semestre do ano, totalizando um valor negativo de 2,9 milhões. Numa perspectiva trimestral, o resultado líquido foi positivo em 2,2 milhões, 5 milhões acima do 2ºtrimestre de 2018, revelou o grupo em comunicado à CMVM.

No primeiro semestre de 2019 a Sonae Capital atingiu um volume de negócios consolidado de 95,8 milhões de euros, registando um crescimento de 3,5% face ao mesmo período do ano passado, sendo de destacar o crescimento dos negócios de energia, fitness, hotelaria e das operações do Troia Resort, bem como da unidade de activos imobiliários, onde o aumento superou os 50%, revelou o comunicado.

O EBITDA das unidades de negócio aumentou para 14,5 milhões de euros no 1º semestre, 12,8% acima do período homólogo de 2018, gerando uma margem de 17,3%, (2,1 p.p. de crescimento). O EBITDA da unidade de activos imobiliários aumentou de forma assinalável, de 0,6 milhões para 5,8 milhões de euros, “fruto destes desempenhos, o EBITDA consolidado cresceu 58% para 16,6 milhões”.

A unidade de energia “manteve uma forte tendência de crescimento do volume de negócios (mais 10,9%) e EBITDA (mais 15,6%), uma tendência verificada também na hotelaria (12,0% e 11,8%, respectivamente). A unidade de fitness terminou o semestre com mais cinco clubes em relação ao final de 2018, ampliando o número médio de sócios activos para mais de 104 mil sócios. As operações do Troia Resort alcançaram um EBITDA positivo no período e a unidade de activos imobiliários cumpriu o papel de financiador da estratégia corporativa com a realização de vários acordos e escrituras envolvendo unidades turísticas residenciais no Tróia Resort e de outros activos imobiliários”.

A Sonae Capital “continuou a apostar no desenvolvimento dos seus negócios, tendo o investimento bruto no primeiro semestre de 2019 atingido 22,1 milhões de euros, traduzindo os investimentos em curso no segmento de energia, nomeadamente no projecto de desenvolvimento de uma central de cogeração alimentada a Biomassa (11,7milhões), assim como o investimento realizado no segmento de fitness, que inclui a aquisição da cadeia Urban Fit (3,4 milhões).

Miguel Gil Mata, CEO da Sonae Capital, disse, comentando os resultados, que estes “evidenciam a manutenção e, em alguns casos, o reforço da tendência de crescimento que a Sonae Capital tem vindo a apresentar. Numa perspectiva consolidada, o EBITDA das unidades de negócio aumentou 12,8% face ao primeiro semestre de 2018, impulsionado por praticamente todos os negócios. Destaco, adicionalmente, a evolução favorável do EBIT das unidades de negócio, com um crescimento de 6%, e do resultado líquido consolidado, com uma melhoria de 74,9%”.

“A dívida financeira líquida situou-se em 144,7 milhões de euros no final de Junho de 2019. Mantemos uma estrutura de capital adequada, não obstante o investimento realizado, que ascende já a 22,1 milhões de euros, e a distribuição de dividendos, no valor de 18,5 milhões de euros, ocorrida em Maio de 2019. Possuímos um modelo de gestão de portefólio cada vez mais robusto, que assenta na gestão activa de um conjunto diversificado de negócios em constante evolução e continuaremos, ao longo de 2019, muito empenhados em implementar a nossa estratégia, gerando valor económico e social sustentável”, disse ainda.