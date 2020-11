Sonae Capital concretiza venda do Hotel Aqualuz em Lagos por 20,6 milhões

A Sonae Capital anunciou ao mercado que a sua participada Bloco Q, Sociedade Imobiliária, efectuou com sucesso, à data de hoje, a escritura de venda do activo imobiliário no qual opera a unidade hoteleira Aqualuz – Suite Hotel Apartamentos, localizada em Lagos.

Trata-se de um activo imobiliário que foi alienado ao Fundo de Investimento Imobiliário Aberto Imofomento, pelo

valor de 20,650 milhões de euros, pagos na íntegra no momento da escritura.

“Tal como previamente divulgado, em 2 de Novembro de 2020, estima-se que esta operação irá gerar um impacto

de, aproximadamente, -1,9 milhões de euros no resultado líquido consolidado e, consequentemente, nos

capitais próprios da Sonae Capital”, revela a empresa do grupo Sonae.

A empresa, liderada por Miguel Gil Mata explicou recentemente que a venda do ativo imobiliário enquadra-se na estratégia de desinvestimento em ativos não core que se destina a “potenciar o crescimento do seu portefólio e manter uma estrutura de capital adequada à tipologia de negócios e activos detidos pelo grupo”.