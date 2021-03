Sonae conclui venda de 17 lojas Worten Espanha à MediaMarkt

O grupo Sonae, através da Sonae SGPS, anunciou esta segunda-feira que, “conforme comunicado a 13 de janeiro de 2021, foi concluída a transação realizada pela sua subsidiária Worten – Equipamentos do Lar, relativa à venda de 17 lojas em Espanha Continental à Media Markt Saturn S.A.U, na sequência da aprovação por parte da autoridade da concorrência competente”, segundo comunicado enviado à CMVM.

Esta transação gerou um encaixe de cinco milhões de euros para a Worten, refere ainda o documento, que especifica que, “quanto ao impacto nas contas consolidadas da Sonae, estima-se uma redução de 1% no volume de negócios consolidado e um aumento de aproximadamente 0,1 pontos percentuais da margem EBITDA subjacente consolidada, relativamente a 2019”.

Conforme previamente anunciado, “esta transação faz parte de uma reorganização mais ampla que inclui ainda o encerramento de 14 lojas adicionais em Espanha Continental. No total, esta reorganização terá um impacto estratégico e financeiro significativo na Worten, com um aumento esperado da margem EBITDA subjacente de 5,2% em 2019 para um valor superior a 6,5% após a reorganização”.

A Sonae avança assim na reestruturou da operação da Worten em Espanha, concentrando-se no canal online. Depois de vender 17 lojas à Media Markt e encerrar outras 14, permanecerão abertas apenas as 16 com melhor desempenho, informou anteriormente o grupo em comunicado enviado à CMVM.

As vendas através do canal online em Espanha têm vindo a “crescer significativamente nos últimos anos”, tendo nos primeiros nove meses do ano passado, período marcado pela pandemia, mais do que duplicado face ao período homólogo. Este desempenho “veio acelerar a decisão de focar a operação na loja online e nas 16 lojas físicas com maior rentabilidade”, assinala a empresa.