Sonae e politécnicos lançam cursos em 2020

A Sonae MC assinou um protocolo com o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) com o objetivo de promover o ingresso no Ensino Superior e dar resposta às necessidades de recrutamento do grupo, a partir da oferta formativa mais alinhada com as atuais exigências das marcas que representa. Com esta ação, a Sonae MC inova, reclamando ser o primeiro retalhista a ajudar a criar novos cursos e, consequentemente, novas profissões. A Sonae MC responde, assim, à galopante falta de recursos humanos qualificados em algumas áreas, realidade agravada pelos mais de 800 mil portugueses que, entre 2012 e 2017, segundo os dados do INE – Instituto Nacional de Estatística, saíram do País em busca de melhores oportunidades profissionais no estrangeiro. Maria Antónia Cadilhe, Head of Talent, Learning, Cultures & Communication da Sonae MC explica os detalhes desta parceria e a estratégia do grupo, em entrevista ao Jornal Económico.

Como surgiu esta parceria entre a Sonae MC e o CCISP?

A parceria entre a Sonae MC e o CCISP nasceu de um desafio lançado pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para promoção do ingresso no Ensino Superior ao qual a Sonae MC prontamente acedeu, não apenas devido a todo o trabalho que tem desenvolvido junto das academias, mas também pelo alinhamento existente na preocupação e necessidade de integrar recursos técnicos e especializados no mercado de trabalho.

Com esta parceria, a Sonae MC contribui também para o aumento da empregabilidade e dar resposta às necessidades de recrutamento das suas insígnias, a partir de uma oferta formativa mais alinhada com as atuais exigências das marcas que representa e garantir o recrutamento de profissionais qualificados para áreas específicas do nosso negócio. Prevê ainda a qualificação dos seus colaboradores dando resposta às lacunas de recrutamento identificadas reconvertendo a carreira destes profissionais. Acreditamos que através de parcerias desta natureza, as diferentes gerações terão acesso a uma qualidade de vida melhor e estarão mais bem preparadas para os desafios que a sociedade enfrenta atualmente e continuará a enfrentar no futuro, promovendo o sucesso escolar, a empregabilidade e a realização profissional dos jovens e de toda a população portuguesa.

Quantas pessoas, por ano, em média, está previsto que este programa venha a abranger?

Neste momento, está a ser constituído um grupo de trabalho com a missão de identificar e avaliar as necessidades da Sonae MC para aumentar a capacidade de resposta ao nível da oferta formativa dos diferentes politécnicos, em todo o país. Desta colaboração resultarão um conjunto de cursos de curta duração, licenciaturas e mestrados profissionalizantes, para serem submetidas a processo de registo e iniciarem o seu funcionamento, no ano letivo 2020/2021. Desta forma, e através do presente acordo, a Sonae MC compromete-se também a recrutar especialistas qualificados para as áreas críticas do seu negócio e simultaneamente contribuir responsavelmente para uma maior sensibilização junto da sociedade civil, em particular dos jovens e dos seus encarregados de educação, para a importância de dar continuidade aos estudos ingressando no Ensino Superior.

Existem outras iniciativas similares previstas com outras instituições de ensino?

A abrangência desta parceria abarca cerca de duas dezenas de instituições de Ensino Superior politécnico, de norte a sul do país, com forte incidência no interior do país. Estão consideradas entidades de ensino no Nordeste Transmontano, Alto Minho, Beira Interior, Oeste Alentejano e Algarve, para além dos grandes centros urbanos de Lisboa, Porto e Coimbra. Este protocolo de colaboração abrange ainda a implementação de projetos de investigação e desenvolvimento, nomeadamente na inovação dos produtos e serviços. Em todo caso sempre tivemos uma grande ligação às academias, ligação essa que está cada vez maior e mais próxima, não apenas pelo facto de colaborarmos em parceria na formação de jovens que já se encontram integrados no Ensino Superior através de ações de formação, conferências, workshops, entre outros, mas também pela estreita colaboração destas com o nosso negócio pela via da investigação e inovação.

De que forma se pode contabilizar, para um grupo da dimensão da Sonae MC, a falta de mão de obra qualificada em Portugal?

Enquanto líder do retalho alimentar e grande empregador privado em Portugal, a Sonae MC apresenta algumas necessidades de recrutamento muito concretas. Podemos identificar áreas chave de formação, nomeadamente nas áreas da saúde, distribuição/comércio e logística e

transportes. A celebração desta parceria visa promover o ingresso no Ensino Superior, e adaptar a oferta formativa às necessidades do mercado de trabalho e, em particular, às necessidades demonstradas pela Sonae MC.

Com esta parceria temos como garantia o desenvolvimento de uma oferta curricular adequada, nomeadamente a partir da disponibilização de cursos técnicos de curta duração, mas também a oferta formativa, a partir de Licenciaturas, de Mestrados ou de Pós-Graduações.

Sentimo-nos orgulhosos em contribuir para diminuir os números associados à falta de recursos humanos qualificados em algumas áreas.

E de que forma está previsto que evolua esta situação no contexto empresarial da Sonae MC?

Acreditamos na importância dos Institutos Politécnicos para a sociedade e economia portuguesas, e que uma relação próxima com estas entidades pode potenciar respostas concretas para mitigar as desigualdades existentes no nosso país.

Neste sentido a Sonae MC e o CCISP com esta parceria, conseguem garantir uma oferta formativa mais ajustada às necessidades do mercado e também promover a participação de colaboradores da Sonae MC no corpo de docência nos cursos ministrados, garantindo posteriormente estágios nas empresas do grupo.

Pelas razões mencionadas, a Sonae MC irá continuar a investir estrategicamente na abertura de lojas especializadas a nível nacional e a promover a oferta de mão de obra qualificada.

Qual a solução que a Sonae MC defende para este problema?

Faz (desde sempre) parte da estratégia da Sonae MC contribuir ativamente para aumentar as qualificações dos seus colaboradores, respetivas famílias e da comunidade em geral. Fá-lo por saber que, com o aumento das qualificações, as diferentes gerações terão acesso a uma qualidade de vida melhor e estarão mais preparadas para os desafios com que a sociedade se confronta e confrontará no futuro. No que diz especificamente respeito aos jovens, a Sonae MC tem definida uma estratégia que intervém de forma continuada e coerente ao longo do ciclo de vida do estudante. Quer com isto dizer que, a Sonae MC tem iniciativas que visam proporcionar aos jovens desde muito cedo (ensino básico) e não apenas quando estão prontos a ingressar o mercado de trabalho, o contacto com uma grande diversidade de funções e profissionais Sonae, permitindo que a exploração de interesses profissionais e pessoais possa ser realizada em contexto real de trabalho e não na ausência deste, como acontece com muitos jovens. Acreditamos que ao contribuir para que os jovens façam escolhas vocacionais suportadas na realidade do mercado de trabalho e, simultaneamente desenvolvam competências de futuro estamos a contribuir para o seu sucesso escolar, empregabilidade, realização e felicidade.

A Sonae MC defende, por este motivo, a realização de parcerias estratégicas que possam ser benéficas para cada uma das entidades envolvidas, mas sobretudo para as pessoas.

No que às nossas pessoas diz respeito, a aposta no desenvolvimento dos nossos profissionais e na sua retenção é uma das prioridades da Sonae MC, tendo investido recentemente 9 milhões de euros na formação dos colaboradores.

Mais do que a qualificação, apostamos também na reconversão profissional com o programa “Qualifica”. A Sonae MC é uma das duas únicas empresas privadas em Portugal a acolher um Centro Qualifica, criado pelo governo português, que visa aumentar o grau de escolaridade dos nossos colaboradores, bem como conferir-lhes certificações em diversas matérias. O objetivo do programa é aumentar em 5% o nível de qualificação dos colaboradores Sonae MC, com escolaridade inferior ao 12º ano. Neste âmbito foram já certificadas 212 pessoas, das quais 122 receberam certificação escolar e as restantes foram certificadas profissionalmente através da sua experiência.

No que diz respeito à progressão profissional, a Sonae MC criou o programa “Future Leaders @ Retail” que se destina ao público interno e externo. Um programa de 9 meses de formação teórica e prática, em áreas específicas do negócio, em que os participantes são sempre acompanhados por experts das nossas áreas de negócio, com o objetivo de gerar um pipeline de talento ajustado às necessidades presentes e futuras, nas áreas-chave do negócio da empresa (operações de loja, comercial e logística).

É desta forma que gostamos de nos posicionar: atentos ao papel que podemos desempenhar na consciencialização das famílias e gerações futuras, desenvolvendo iniciativas de promoção do Ensino Superior e da empregabilidade, que em breve serão conhecidas.