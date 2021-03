Sonae IM lidera ronda de financiamento de quatro milhões na Sellforte

A Sonae IM lidera a ronda de financiamento de 4 milhões de euros na Sellforte, plataforma de otimização de marketing baseada em IA (Inteligência Artificial).

“Após um crescimento de 300% nos últimos 12 meses, o financiamento liderado pela Sonae IM, com participação da Bonnier Ventures e Icebreaker.vc, procura acelerar ainda mais a expansão da Sellforte na Europa”, diz a Sellforte que obteve um financiamento numa ronda liderada pela Sonae IM, com a participação da Bonnier Ventures e da Icebreaker.vc.

A empresa vai aplicar o capital na contratação de novo talento para reforçar a investigação e desenvolvimento (I&D) do seu produto e acelerar a expansão internacional da sua operação.

Fundada em 2017, a Sellforte obteve 4,5 milhões de euros de financiamento total até ao momento, “servindo clientes em 14 países a partir dos seus escritórios na Finlândia, Suécia e Países Baixos”.

Com esta nova ronda de financiamento, a empresa tem como objetivo continuar a sua expansão europeia e planeia, a curto prazo, abrir novos escritórios na Alemanha.

A plataforma SaaS da Sellforte utiliza IA e modelos de data science proprietários para medir a eficácia dos investimentos de marketing online e offline, “gerando recomendações de crescimento contínuas e customizadas”.

Utilizada por empresas líderes como a C&A, Elgiganten, e Cloetta, a plataforma apoia os CMOs e outros executivos “a processar e interligar milhões de linhas de dados de vendas e marketing, ajudando-os a tomar as melhores decisões para o negócio”.

“A complexidade das métricas de marketing tem vindo a aumentar ao longo dos anos, na medida em que existem diversos fatores como a fragmentação dos media, promoções, pricing e alterações na gestão de stocks, que afetam as vendas e rentabilidade das empresas. Mas tal como o estudo Marketing Data and Analytics da Gartner sublinha, os analytics influenciam apenas 54% das decisões de marketing”, diz a empresa.

Entre as principais razões que levam os marketeers a não serem capazes de utilizar os analytics na tomada de decisão, contam-se a má qualidade dos dados (32%) e as recomendações pouco claras (31%).

“Tradicionalmente, as empresas têm recorrido a projetos pontuais, procurando avaliar os resultados das campanhas de marketing numa base ad-hoc. Atualmente, o mercado exige disrupção, com ferramentas que permitam uma utilização continua em modo self-service, capazes de interligar toda a informação relevante e de entregar resultados sob uma única solução”, diz o comunicado.

“A plataforma da Sellforte agrega informação de marketing interna e externa que, antes, se encontrava dispersa. Ao concentrar estes dados num único lugar, os nossos modelos de data science conseguem calcular o ROI comparável para todo e qualquer investimento de marketing entre diferentes campanhas e canais de media. Esta capacidade permite criar uma métrica comum entre as previamente incomparáveis impressões de Facebook, cliques no Google, os TRPs em TV, e muitas outras métricas específicas de canais de media. A atualização continua dos resultados ROMI (Return On Marketing Investments) permitem aos nossos clientes implementar testes controlados em todas as suas campanhas de marketing – quer em digital ou em media tradicional, quer em canais de venda online e offline,“ afirma Juha Nuutinen, CEO & Co-Founder da Sellforte.

“Os CMOs investem dezenas ou centenas de milhões em marketing todos os anos, mas têm disponível uma seleção limitada de ferramentas para otimizar esse investimento total. A Sellforte existe para ajudar os nossos clientes a verificar quais os investimentos que foram rentáveis, quais os que não foram, e como otimizar o impacto no negócio das campanhas futuras. Tipicamente, os nossos clientes obtêm uma melhoria de 20-30% na sua eficácia de marketing ao otimizar o mixes de media, de campanha, da marca e geográfico, assim como o timing dos investimentos de media. Nós adoramos assistir ao crescimento e sucesso dos nossos clientes!” refere a Nuutinen.

“A medição e avaliação dos investimentos de marketing online e offline com métricas comparáveis de ROMI tornou-se um desafio muito importante para todos os marketeers, especialmente após as grandes empresas tecnológicas como a Google e a Apple terem definido novas diretrizes para a proteção de dados dos consumidores, ao remover cookies de terceiros dos seus produtos. No entanto, e apesar de esta alteração trazer uma alteração profunda à área, a plataforma da Sellforte não depende dos dados provenientes destas fontes de cookies, podendo os seus clientes continuar a medir e avaliar a eficácia das suas atividades de marketing”, lê-se na nota.

“A Sellforte está a trazer disrupção a um mercado considerável, dominado por ofertas de serviços, com um produto de IA excecional. A equipa central tem fortes competências para alcançar o objetivo ambicioso de crescer internacionalmente em grandes setores como são o Retalho, as Telecom e as FMCG. Ficámos impressionados com a capacidade de gerar um crescimento exponencial num contexto extremamente difícil, o que demonstra a real necessidade de medir o ROI das campanhas de marketing,” afirma Miguel Bagulho, Investment Director da Sonae IM.

“A Sellforte está a resolver um tema crítico para os executivos de marketing, ao disponibilizar um produto único com benefícios claros no que respeita à otimização dos investimentos de marketing. O investimento responde a muitos dos critérios do que procuramos, sendo uma plataforma de alto desempenho que dá resposta a um problema significativo com potencial escala global e uma excelente equipa,” afirma Dajana Mirborn, Investment Director da Bonnier Ventures.

O fundo de investimento finlandês Icebreaker.vc investiu na Sellforte nas rondas de financiamento early stage da empresa, continuando a apoiar a empresa na presente ronda. “A equipa Sellforte transformou paixão e expertise no setor num produto de software que está a entregar muito bons resultados aos seus clientes. Estamos entusiasmados em apoiar a Sellforte nas próximas etapas da vida da empresa,” afirma Riku Seppälä, General Partner do Icebreaker.vc.