Sonae Indústria aumenta capital em mais de 55 milhões

A Sonae Indústria, SGPS, informaou o mercado através de comunicado enviado à CMVM que, em reunião realizada pelo Conselho de Administração e “tendo em consideração as necessidades de reforço dos capitais próprios da sociedade e o intuito de melhorar a sua estrutura de capitais e de reduzir o custo global da sua dívida, de forma a dotar a sociedade de meios adequados ao cumprimento do seu plano estratégico”, deliberou, tendo obtido parecer favorável do Conselho Fiscal, um aumento de capital social.

As condições desse aumento de capital são as seguintes: o capital social da Sonae Indústria será aumentado dos atuais 253.319.797,26 euros para 308.321.344,20 euros, por novas entradas em dinheiro, no montante de 55.001.546,94 euros; o preço de subscrição de cada ação, o qual será igual ao valor de emissão, será de 1,14 euros.

Por outro lado, o número de novas ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal a emitir será de 48.246.971. No caso de o aumento de capital social não ser integralmente subscrito, especifica o grupo nortenho, “o mesmo ficará limitado às subscrições recolhidas.

O aumento de capital será realizado através de Oferta Pública de Subscrição dirigida a acionistas no exercício dos respetivos direitos de preferência e demais investidores que adquiram direitos de subscrição. A cada detentor de ações ordinárias da Sonae Indústria será atribuído um direito de subscrição por cada ação representativa do atual capital social da Sonae Indústria que detenha.

“A oferta e a admissão das ações a emitir à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon dependem da aprovação do respetivo prospeto pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários”, conclui o comunicado.