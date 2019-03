Sonae Indústria prevê investimentos de 77 milhões a breve prazo

A Sonae Indústria, juntamente com a Sonae Arauco (detida a 50%) vai investir cerca de 42 milhões em Mangualde – dos quais 27 milhões para a nova linha de MDF, que já se encontra em processamento – até à primeira metade de 2020. Na África do Sul, a estimativa de investimentos é de 12 milhões de euros, a que acresce um investimento de 50 milhões na Alemanha, também até 2020. O total – que não agrega os 27 milhões – é de cerca de 77 milhões de euros, nas áreas de produção.

Paralelamente, o grupo tem à venda ativos industriais (terrenos e instalações) em Portugal (no norte), Espanha (Galiza) e na Alemanha – como já fez em 2018, ano em que a venda de ativos atingiu os sete milhões de euros, usados, segundo disse Christopher Lawrie, presidente do Comité de Gestão da empresa, em conferência de imprensa.

O grupo continua, por outro lado, à procura de oportunidades de crescimento dos negócios na América do Norte – que vale mais de 32% da totalidade do volume de negócios do grupo – como forma manter o foco na melhoria dos resultados do grupo e de fortalecimento da estrutura de capital.

Recorde-se que a Sonae Indústria atingiu no final do exercício de 2018 um resultado líquido de 11 milhões de euros – que comparam com os 15,3 milhões atingidos em 2017, menos 28% – e um EBITDA recorrente de 26,7 milhões de euros – num período em que a dívida líquida proporcional se fixou nos 279,5 milhões (com a redução da dívida líquida face a 2017 de 12,8 milhões de euros, para os 195,8 milhões de euros).

O período em referência ficou ainda marcado pelo lançamento da nova marca Surforma para o negócio de laminados, pela conclusão do investimento numa nova prensa contínua de painéis de fibras de média densidade na fábrica de Mangualde e pelo início do investimento numa nova prensa contínua de aglomerado de partículas na fábrica de Beeskow, na Alemanha.

Para Christopher Lawrie, o novo acordo NAFTA – que incide precisamente sobre o mercado da América do Norte – “não tem qualquer impacto direto na nossa atividade”, e mesmo o impacto indireto é despiciendo”.

O grupo tem atualmente (a Sonae Indústria e a totalidade da Arauco, 3.242 colaboradores.