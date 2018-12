Sonae MC encaixa 28 milhões com venda da propriedade do Rio Sul

A Sonae MC concluiu a operação de venda e posterior arrendamento (‘sale and leaseback’) da propriedade (terreno e infraestrutura) onde a Sonae MC opera o hipermercado Continente, localizado no Centro Comercial Rio Sul Shopping, no Seixal.

“Esta operação totalizou 27,8 milhões de euros e gerou uma mais valia estimada de 12,2 milhões de euros”, garante um comunicado da Sonae MC, enviado à CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

O mesmo comunicado acrescenta que, “com a concretização desta operação, o nível de detenção de ativos de retalho (‘freehold’) da Sonae MC passou a situar-se em 45%”.

“Esta operação encontra-se em linha com a estratégia anunciada pela Sonae, de monetização dos seus ativos imobiliários, mantendo, ao mesmo tempo, um adequado nível de flexibilidade operacional”, conclui a Sonae.