Sonae MC vai entrar em bolsa a valer até 1,65 mil milhões

As ações da Sonae MC irão entrar em bolsa com um intervalo de preço entre os 1,40 e os 1,65 euros, o que avalia a empresa entre os 1,4 mil milhões de euros e os 1,65 mil milhões de euros. Considerando o valor mais elevado, a empresa poderá vir a ser a décima com maior capitalização de mercado no PSI 20 e fica ligeiramente abaixo da casa-mãe.

A Sonae SGPS tem atualmente uma capitalização de mercado de 1,78 mil milhões de euros, pelo que, caso as ações sejam vendidas a 1,65 euros, a Sonae MC ficará pouco abaixo e acima de empresas como os CTT, que passariam para o 11º lugar do índice que conta atualmente com apenas 18 cotadas.

O valor poderá, no entanto, ainda ser revisto em alta já que será estabelecido pela procura. Numa nota de research publicada no verão, os analistas do Haitong apontavam para uma capitalização de mercado de 1,8 mil milhões de euros.

O prospeto da operação enviado esta quinta-feira pelo grupo à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) indica que o montante se traduz num valor base da oferta entre 304 milhões e 359 milhões de euros. A ações serão admitidas à negociação na Euronext Lisbon a 23 de outubro, com o ticker SONMC.

A oferta será de até 217,36 milhões de ações ordinárias existentes no capital social da Sonae MC, SGPS, através de uma oferta pública a investidores qualificados e não qualificados em Portugal, bem como uma oferta particular internacional a certos investidores institucionais em outras jurisdições.

A Sonae SGPS pretende manter a posição de acionista maioritária da Sonae MC e revela que “é expectável que o montante de free float da Sonae MC corresponda a 21,74% antes do exercício da opção de over-allotment e a 25% caso a opção de over-allotment seja exercida na totalidade”.

Após a publicação do prospeto, a empresa irá começar, já na segunda-feira, a oferta pública, sendo que espera que a oferta de retalho termine a 17 de outubro e a oferta institucional no dia seguinte.

O Barclays, o BNP Paribas e o Deutsche Bank atuam como Joint Global Coordinators da Oferta e Joint Bookrunners da Oferta Institucional juntamente com o Banco Santander, o CaixaBank BPI e o CaixaBI. O Haitong Bank, a JB Capital Markets e o Mediobanca atuam como Co-lead Managers. O CaixaBI e o Millennium Investment Banking atuam como Joint Lead Managers e Joint Bookrunners da Oferta de Retalho.