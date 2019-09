Sonae: MO supera uma dezena de aberturas e remodelações em 2019

A marca de moda portuguesa MO, uma insignia da Soane, reabriu a sua nova loja no CascaiShopping, depois de uma profunda remodelação que vem contribuir para uma experiência de compra distintiva, com uma aposta crescente no digital, e que potencia o posicionamento da marca com a sua vasta oferta atual, versátil e prática a preços competitivos.

Esta reabertura enquadra-se na estratégia de crescimento da marca em Portugal, que pretende explorar o potencial da digitalização e da complementaridade entre lojas físicas e online, e que já conduziu à abertura e remodelação de mais de uma dezena de lojas em todo o País desde o início do ano, beneficiando clientes de localidades como Montijo, Trofa, Barreiro, Tavira, Fânzeres, Olhão, Alhos Vedros, Rio Maior, Valongo ou Mirandela. Atualmente a MO conta com cerca de 120 lojas em Portugal, a que se junta a presença internacional da marca em países como Espanha, Itália, Angola, Moçambique, Camboja, Guatemala ou Líbano.

Francisco Sousa Pimentel, administrador da MO, afirma que “os consumidores portugueses estão a comprar de forma cada vez mais inteligente, procuram comodidade e experiências distintivas nos seus processos de compra, para além de procurarem produtos de qualidade com design aos melhores preços e. Na MO, dada a nossa posição de liderança de mercado e a essência da nossa marca, estamos focados em simplificar a moda e a vida das famílias, libertando-lhes tempo para celebrarem juntos momentos inesquecíveis. Por isso temos vindo a antecipar este desejo dos consumidores, seja ao nível dos produtos que oferecemos, que respondem aos gostos e necessidades das famílias, seja na forma como disponibilizamos os produtos, com um forte investimento no digital e no desenvolvimento de uma oferta omnicanal. Desde o início do ano já abrimos e remodelámos mais de uma dezena de lojas em Portugal e renovámos a nossa loja online, proporcionando aos nossos clientes uma ainda melhor experiência de compra e fazendo da MO uma referência no comodidade e proximidade, bem como no serviço e atenção ao cliente”.

A nova loja MO em Cascais está localizada no CascaiShopping, no piso 0, e ocupa uma área de quase mil metros quadrados, sendo responsável por 13 postos de trabalho diretos. O espaço destaca-se por apresentar um formato moderno, com aposta em novos materiais e em elementos de comunicação digitais, com uma organização de espaços que facilita o contacto com os produtos e proporciona uma experiência de loja enriquecedora.

Na loja MO do CascaiShopping os clientes podem encontrar toda a gama de produtos da marca, onde se inclui vestuário, acessórios, calçado e interiores para toda a família. Mas fruto da integração do mundo físico e digital, podem também beneficiar da nova plataforma de “in-store sales” que permite reservar produtos, tamanhos ou cores que não estejam disponíveis no momento com o apoio dos colaboradores da loja. O espaço conta ainda com a área “pick-up point”, onde os clientes podem levantar as encomendas feitas online, complementando a estratégia omnicanal da marca.

“A nossa aposta no digital, com o desenvolvimento de uma estratégia omnicanal, está a merecer um forte reconhecimento dos clientes, que nos premeiam com a sua preferência. Como resultado, a nossa atividade tem vindo a crescer e a nossa quota de mercado a ser reforçada, o que coloca hoje a MO como a marca de referência na área da moda para as famílias portuguesas”, conclui Francisco Sousa Pimentel.