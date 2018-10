Sonae negoceia ‘flat’ no início da venda de ações do negócio de retalho

A oferta pública de venda (OPV) das ações da Sonae MC (os negócios de retalho e imobiliário do grupo Sonae) começa esta segunda-feira. Tal como os analistas tinham antecipado, a operação é benéfica para todo o grupo liderado por Paulo Azevedo, o que ainda assim não se está a refletir como esperado na cotação em bolsa da casa-mãe.

As ações da Sonae negoceiam ‘flat’ nos 0,860 euros, esta segunda-feira no PSI 20. Ainda dentro das empresas do grupo cotadas, a Sonae Capital sobe 3,86% para 0,727 euros por ação. No PSI Geral, a Sonae Indústria perde 3,54% para 2,181 euros por ação.

O prospeto da OPV da Sonae MC indica que o intervalo de preços está entre os 1,40 e os 1,65 euros por ação, o que avalia a empresa entre os 1,4 mil milhões de euros e os 1,65 mil milhões de euros. Considerando o valor mais elevado do intervalo, a Sonae MC poderá vir a ser a décima empresa com maior capitalização de mercado no PSI 20.

Tanto investidores de retalho como institucionais vão ter acesso às ações, mas os primeiros ficarão apenas com 5% do capital social da Sonae MC. A oferta de retalho termina a 17 de outubro e a oferta institucional no dia seguinte. A ações serão admitidas à negociação na Euronext Lisbon a 23 de outubro, com o ticker SONMC.