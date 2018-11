Sonae renova contrato de ‘swap’ de capital com BPI

A Sonae informa que o ‘swap’ (‘cash settled equity swap’), inicialmente celebrado em 15 de novembro de 2007 com o BPI.

“Mantém-se a natureza exclusivamente financeira do mecanismo de liquidação da transação, não existindo obrigação ou direito à compra do título subjacente por parte da Sonae ou de qualquer sua participada”, garante um comunicado enviado há minutos à CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

De acordo com este documento, este contrato de ‘swap’ foi sucessivamente renovado em 19 de outubro de 2010, 20 de novembro de 2013, 20 de novembro de 2014, 20 de novembro de 2015, 21 de novembro de 2016 e em 21 de novembro de 2017.

O contrato abrange atualmente um total de 100.210.733 ações da Sonae, representativas de 5,01% do respetivo capital social, entre a sua subsidiária integral Sonae Investments, B.V. e o Banco BPI, S.A.

A Sonae adianta que o contrato de ‘swap’ com o BPI foi automaticamente renovado por um prazo adicional de 12 (doze) meses, até novembro de 2019.